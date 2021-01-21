На першому тізерному фото сам автомобіль побачити не вийде, однак про нього вже дещо відомо.

Гендиректор Volkswagen Ральф Брандштеттер привідкрив інформацію про новий електромобіль лінійки ID, який стане її флагманом. майбутня новинка фігурує під ім'ям Project Trinity (Проект Трійця) і описується як “концепція високоефективного автомобіля з культовим дизайном”.

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Тізерне зображення супроводжується текстом про те, що Project Trinity призначений стати чимось абсолютно новим для бренду Volkswagen. “Ми беремо на себе ініціативу щодо плоскопанельної електричної платформи, допомагаючи формувати нову основу групи”. “Трійця” стоїть на трьох “китах”: нова архітектура, автономне водіння рівня 2+ (готовність до рівня 4) та нейронна мережа, радикально новий підхід до виробництва.

Ймовірно, Trinity є частиною проекту Artemis, запущеного генеральним директором Audi Маркусом Дуйсманом навесні минулого року. Як і Audi, Volkswagen планує розробити високоефективний електромобіль, використовуючи для цього специфічну платформу.

Новий електрокар покажуть до кінця 2021 року, скоріш за все у статусі концепту. Як він буде виглядати – поки загадка. Тим часом, у планах Групи Volkswagen значаться плани розбудови лінійки електрифікованих моделей, аби до 2029 року мати 75 таких моделей.