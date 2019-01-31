Концепт имеет целью показать возможности новой платформы для электрокаров.

Немецкий концерн Volkswagen AG показал тизер концепт-кара e-buggy, который представит на Женевском автосалоне в начале марта 2019 года. Это будет багги на электротяге, построенное на платформе MEB. У концепта – низкий кузов с огромными порогами, отсутствует крыша и “зубастые” колеса.

Цель концепта – не только изучить реакцию публики на возможность появления такой модели, но и продемонстрировать, что новая платформа для электрических моделей МЭВ может подойти не только для серийных, но и для нишевых моделей. Их может выпускать даже не главный завод, а небольшие компании, продуцирующие мелкосерийные модели.

Напомним, что в сеть просочились изображения нового VW Golf.