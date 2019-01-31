Концепт має на меті показати можливості нової платформи для електрокарів.

Німецький концерн Volkswagen AG показав тізер концепт-кару e-buggy, який представить на Женевському автосалоні на початку березня 2019 року. Це буде багі на електротязі, збудоване на платформі MEB. У концепта – низький кузов з величезними порогами, відсутній дах та “зубасті” колеса.

Мета концепту – не лише вивчити реакцію публіки на можливість появи такої моделі, але й продемонструвати, що нова платформа для електричних моделей MEB може підійти не лише для серійних, але й для нішевих моделей. Їх може випускати навіть не головний завод, а невеликі компанії, що продукують дрібносерійні моделі.

Нагадаємо, що в мережу просочились зображення нового VW Golf.