Volkswagen официально показал первые фотографии в пока еще антишпионской камуфляжной версии полностью электрической топ-модели ID.7 и в то же время раскрыл ее новое название – ID.7 Tourer.

Новичок появится на европейском рынке в 2022 году, но его окончательный дизайн еще не афишируется. Есть надежда, что это произойдет через месяц-другой. Производитель обещает показать машину полностью "в ближайшие месяцы" и возлагает на дебютанта большие надежды, поскольку ID.7 Tourer является первым полностью полностью электрическим универсалом.

Volkswagen сообщает, что его электрический универсал достигает высокой эффективности благодаря продуманной аэродинамике, поскольку аэродинамический кузов специально разрабатывался для дальних маршрутов.

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Просторный салон рассчитан на пять человек по классической формуле 2+3, а багажник имеет объем 545 литра с загрузкой до высоты спинки заднего сиденья. Если их сложить, то объем почти двухметрового грузового отделения может возрасти до 1714 литров.

Новая форма кузова ID.7 основана на платформе MEB концерна Volkswagen, что присуще всем моделям ID. Преимущества модульной системы с короткими свесами и длинной колесной базой способствуют большой емкости интерьера.

На скользкой или мокрой дороге тормозной путь увеличивается, а время реакции уменьшается. Автомобильные лампы Bosch с высокой мощностью обеспечивают хорошую видимость даже в сложных погодных условиях. Благодаря этому есть больше времени отреагировать на опасную дорожную ситуацию. Рекламная информация

Первый полностью электрический универсал от Volkswagen под названием ID.7 Tourer. Фото: Volkswagen

Сообщается, что ID.7 Tourer будет производиться на заводе Volkswagen в Эмдене. После ID.4 ID.7 является второй моделью на базе MEB, которая будет производиться на северо-западе Германии.