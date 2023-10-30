Volkswagen офіційно показав перші фотографії в поки ще антишпигунській камуфляжній версії повністю електричної топмоделі ID.7 і водночас розкрив нову назву – ID.7 Tourer.

Новачок з’явиться на європейському ринку у 2022 році, але його остаточний дизайн ще не афішується. Є сподівання, що це станеться за місяць-другий. Виробник обіцяє показати машину повністю "у найближчі місяці" й покладає на дебютанта великі надії, оскільки ID.7 Tourer є його першим повністю електричним універсалом.

Volkswagen повідомляє, що його електричний універсал досягає високої ефективності завдяки продуманій аеродинаміці, оскільки аеродинамічний кузов спеціально розроблявся для далеких маршрутів.

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Просторий салон розрахований на п’ять осіб за класичною формулою 2+3, а багажник має об’єм 545 літра із завантаженням до висоти спинки заднього сидіння. Якщо їх скласти, то об’єм майже двометрового вантажного відділення може зрости до 1714 літрів.

Нова форма кузова ID.7 заснована на платформі MEB концерну Volkswagen, що притаманно всім моделям ID. Переваги модульної системи з короткими звисами та довгою колісною базою сприяють великій місткості інтер’єру.

На слизькій або мокрій дорозі гальмівний шлях збільшується, а час реакції зменшується. Автомобільні лампи Bosch з високою потужністю забезпечують гарну видимість навіть у складних погодних умовах. Завдяки цьому є більше часу зреагувати на небезпечну дорожню ситуацію. Рекламна інформація

Перший повністю електричний універсал від Volkswagen під назвою ID.7 Tourer. Фото: Volkswagen

Повідомляється, що ID.7 Tourer буде вироблятися на заводі Volkswagen в Емдені. Після ID.4, ID.7 є другою моделлю на базі MEB, яка вироблятиметься на північному заході Німеччини.