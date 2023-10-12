Теперь у группы Volkswagen не осталось ни одного автомобиля А-сегмента.

Volkswagen направил изданию Autocar заявление, подтверждая прекращение выпуска своего малейшего автомобиля: «Производство up! и e-up! на заводе Volkswagen в Братиславе завершится в четвертом квартале Поэтому индивидуальная конфигурация автомобиля (на веб-сайтах Великобритании и Германии) больше не будет возможна. Клиенты все еще могут связаться со своим местным дилером Volkswagen для получения информации о оставшихся в наличии предварительно настроенных автомобилях».

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После прекращения выпуска Skoda Citigo в 2020 году и SEAT Mii примерно через год последнего из тройки городских автомобилей Volkswagen Group больше нет. Последний хэтчбек сошел с конвейера на заводе в Братиславе, таким образом положив конец созданному автомобильным конгломератом новому малому семейству (NSF) автомобилей А-сегмента в Европе.

VW up! производился не менее 12 лет, что делает его одним из самых старых автомобилей, производимых немецким автомобильным конгломератом. Его гибель наступила примерно через 10 месяцев после снятия с производства горячего хэтчбека GTI. Все три модели NSF также предлагались как электромобили и хотя прямые замены недоступны, VW Group пообещала, что новая волна дешевых электромобилей появится позже этого десятилетия.

Ожидается, что основной бренд выпустит ID.1 как меньшую и более дешевую альтернативу ID.2, представленную в начале этого года с концептом, который уже породил эквивалент GTI. Этот ID.1 будет поставляться исключительно с электрической силовой установкой, поскольку VW отказывается от автомобилей с традиционным двигателем в самом маленьком сегменте Европы. Группа даже заявила, что автомобили B-сегмента из ДВС находятся под угрозой из-за правил Евро-7, но это было до того, как стандарт был ослаблен.

Подобно тому, как Fabia и Ibiza стали автомобилями начального уровня от Skoda и SEAT после прекращения производства Citigo и Mii, Polo сейчас является самым доступным VW в Европе.