Тепер у групи Volkswagen не залишилось жодного автомобіля А-сегменту.

Volkswagen надіслав виданню Autocar офіційну заяву, підтверджуючи припинення випуску свого найменшого автомобіля: «Виробництво up! і e-up! на заводі Volkswagen у Братиславі завершиться в четвертому кварталі. Тому індивідуальна конфігурація автомобіля (на веб-сайтах Великобританії та Німеччини) більше не буде можливою. Клієнти все ще можуть зв’язатися зі своїм місцевим дилером Volkswagen для отримання інформації про попередньо налаштовані автомобілі, які залишаються в наявності».

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Після припинення випуску Skoda Citigo у 2020 році та SEAT Mii приблизно через рік, останнього з трійки міських автомобілів Volkswagen Group більше немає. Останній хетчбек зійшов з конвеєра на заводі в Братиславі, таким чином поклавши кінець створеному автомобільним конгломератом новому малому сімейству (NSF) автомобілів А-сегменту в Європі.

VW up! вироблявся не менше 12 років, що робить його одним із найстаріших автомобілів, вироблених німецьким автомобільним конгломератом. Його загибель настала приблизно через 10 місяців після зняття з виробництва гарячого хетчбека GTI. Усі три моделі NSF також пропонувалися як електромобілі, і хоча прямі заміни недоступні, VW Group пообіцяла, що нова хвиля дешевих електромобілів з’явиться пізніше цього десятиліття.

Очікується, що основний бренд випустить ID.1 як меншу та дешевшу альтернативу ID.2, представленому на початку цього року з концептом, який уже породив еквівалент GTI. Цей ID.1 буде поставлятися виключно з електричною силовою установкою, оскільки VW відмовляється від автомобілів з традиційним двигуном у найменшому сегменті Європи. Група навіть заявила, що автомобілі B-сегменту з ДВС знаходяться під загрозою через правила Євро-7, але це було до того, як стандарт було послаблено.

Подібно до того, як Fabia та Ibiza стали автомобілями початкового рівня від Skoda та SEAT після припинення виробництва Citigo та Mii, Polo зараз є найдоступнішим VW у Європі.