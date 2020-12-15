Это исторический момент для коммерческого пассажирского транспорта. Впрочем, использовать свой билет первые пассажиры смогут только в 2023 году.

Volocopter 2X совершил свой первый пилотируемый полет над заливом Марина в Сингапуре еще в октябре 2019 года, а начало коммерческих перевозок запланировано на 2023 год.

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Немецкий стартап Volocopter пообещал запустить коммерческие рейсы на электрических коптерах в Сингапуре "в течение ближайших двух-трех лет", а авансовые билеты уже проданы тем, кто желает быть первыми в этом электрическом воздушном такси.

Компания была очень активной в Сингапуре, где осуществила несколько тестовых полетов, включая громкий пилотируемый рейс в конце 2019 года. Сингапур является одним из самых развитых мегаполисов мира в плане транспортной инфраструктуры, пробки здесь не является обычным явлением.

Сингапур также является одним из самых богатых городов мира, центром научно-исследовательской деятельности в сфере технологий, а законодательство автономного города предлагает благоприятные условия для развития такого бизнеса, как воздушные пассажирские перевозки в пределах мегаполиса.

"Наша успешное сотрудничество с Коллегией экономического развития, Министерством транспорта и Управлением гражданской авиации Сингапура, во время нашего предыдущего полета показала, что в Азии нет лучшего места для запуска наших служб электрического воздушного такси, чем в Сингапуре", – говорит Флориан Ройтер, генеральный директор Volocopter.

Компания уже начала продажу билетов на первый раунд полетов. Это будут рейсы для одного человека, летательный аппарат будет пилотируемым, пока автономные полеты не получат зеленый свет.

Рейсы VoloFirst стоят 300 евро, полеты будут продолжаться 10-15 минут (максимальная дальность полета коптера составляет 35 км). Билеты были мгновенно распроданы. Для сравнения, 45-минутный полет над Сингапуром в обычном вертолете стоит 2140 евро – без фотосъемки.

Услуга Volocopter сначала будет предлагаться, как туристический аттракцион в Сингапуре, но компания планирует перейти к оказанию сервиса воздушного такси, со временем и за пределами города-государства.