Це історичний момент для комерційного пасажирського транспорту. Втім, використати свій квиток перші пасажири зможуть лише у 2023 році.

Volocopter 2X здійснив свій перший пілотований політ над затокою Маріна в Сінгапуріще у жовтні 2019 року, а початок комерційних перевезень запланований на 2023 рік.

Також цікаво: Hyundai оприлюднила плани на наступне десятиріччя, у яких є випуск літаючих таксі до 2028 року

Німецький стартап Volocopter пообіцяв запустити комерційні рейси на електричних коптерах у Сінгапурі “протягом найближчих двох-трьох років”, а авансові квитки вже продані тим, хто бажає бути першими в цьому електричному повітряному таксі.

Компанія була дуже активною в Сінгапурі, де здійснила кілька тестових польотів, включаючи гучний пілотований рейс в кінці 2019 року. Сінгапур є одним із найбільш розвинених мегаполісів світу в плані транспортної інфраструктури, затори тут не є звичним явищем.

Сінгапур також є одним із найбагатших міст світу, осередком науково-дослідницької діяльності у сфері технологій, а законодавство автономного міста пропонує сприятливі умови для розвитку такого бізнесу, як повітряні пасажирські перевезення в межах мегаполісу.

“Наша успішна співпраця з Колегією економічного розвитку, Міністерством транспорту та Управлінням цивільної авіації Сінгапуру, під час нашого попереднього польоту показала, що в Азії немає кращого місця для запуску наших служб електричного повітряного таксі, ніж у Сінгапурі”, – говорить Флоріан Ройтер, генеральний директор Volocopter.



Компанія вже розпочала продаж квитків на перший раунд польотів. Це будуть рейси для однієї особи, літальний апарат буде пілотованим, поки автономні польоти не отримають зелене світло.

Рейси VoloFirst коштують 300 євро, польоти триватимуть 10-15 хвилин (максимальна дальність польоту коптера становить 35 км). Квитки були миттєво розпродані. Для порівняння, 45-хвилинний політ над Сінгапуром у звичайному гелікоптері коштує 2140 євро – без фотозйомки.

Послуга Volocopter спочатку буде пропонуватись, як туристичний атракціон у Сінгапурі, але компанія планує перейти до надання сервісу повітряного таксі, з часом і за межами міста-держави.