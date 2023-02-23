Два десятка грузовиков с манипуляторами-контейнерами заказаны и вскоре приедут в подразделения ВСУ.

Общественная организация "Справа громад общин" подписала контракт на закупку 20 грузовиков Foden 8x6 Сarrier. Команда волонтеров держала это соглашение в секрете до последнего, чтобы продавец не повысил цены – такое уже было, когда одинаковыми машинами интересовалось сразу несколько волонтерских организаций одновременно.

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Тягачи Foden 8x6 Сarrier по-своему уникальны. Это платформы, которые могут загружать необходимые вещи себе на кузов. Для чего это нужно?

Машина может поднять контейнер с грузом.

Автомобиль затягивает на себя сломавшийся грузовик или броневик.

Грузовик поднимает и перевозит любой груз весом до 18 тонн на своей платформе.

По словам Юрия Бирюкова, такой функционал позволит возить на себе все, что нужно на фронте – баню-контейнер, снаряды, бочки, другой грузовик, броневик. САУ 2С1 и многое другое. Такая техника очень нужна украинским военным.

"Да, заказанные грузовики не новые, но наши инженеры уже их проверили, дефектировали, а наше СТО готово их восстановить и (самое главное) потом поддерживать в рабочем состоянии – у нас опыт ремонта и обслуживания уже сотни британских грузовиков Leyland DAF", – отмечает Бирюков.

Стоимость этого проекта – 1 406 040 гривен за каждый Foden 8x6 Сarrier, цена всей партии –

28 120 812 гривен без учета транспортировки в Украину из Британии. Половину из этой суммы финансирует Петр Порошенко, другую половину нужно собрать с помощью взносов. Реквизиты – в посте Юрий Бирюк.