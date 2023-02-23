Два десятка грузовиков с манипуляторами-контейнерами заказаны и вскоре приедут в подразделения ВСУ.

Общественная организация "Справа громад общин" подписала контракт на закупку 20 грузовиков Foden 8x6 Сarrier. Команда волонтеров держала это соглашение в секрете до последнего, чтобы продавец не повысил цены – такое уже было, когда одинаковыми машинами интересовалось сразу несколько волонтерских организаций одновременно.

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Тягачи Foden 8x6 Сarrier по-своему уникальны. Это платформы, которые могут загружать необходимые вещи себе на кузов. Для чего это нужно?

  • Машина может поднять контейнер с грузом.
  • Автомобиль затягивает на себя сломавшийся грузовик или броневик.
  • Грузовик поднимает и перевозит любой груз весом до 18 тонн на своей платформе.

По словам Юрия Бирюкова, такой функционал позволит возить на себе все, что нужно на фронте – баню-контейнер, снаряды, бочки, другой грузовик, броневик. САУ 2С1 и многое другое. Такая техника очень нужна украинским военным.

"Да, заказанные грузовики не новые, но наши инженеры уже их проверили, дефектировали, а наше СТО готово их восстановить и (самое главное) потом поддерживать в рабочем состоянии – у нас опыт ремонта и обслуживания уже сотни британских грузовиков Leyland DAF", – отмечает Бирюков.

Стоимость этого проекта – 1 406 040 гривен за каждый Foden 8x6 Сarrier, цена всей партии –
28 120 812 гривен без учета транспортировки в Украину из Британии. Половину из этой суммы финансирует Петр Порошенко, другую половину нужно собрать с помощью взносов. Реквизиты – в посте Юрий Бирюк.

Технические характеристики Foden 8x6 Сarrier
Двигатель Rolls Royce Perkins 350MX Eagle 12.7 л, турбодизельный
Мощность двигателя 350 л.с. (260 кВт)
Трансмиссия шестиступенчатая коробка передач ZF Ecomat HP 600
Полезная нагрузка 20 000 кг
Подвеска полуэллиптическая, 3 листовые рессоры