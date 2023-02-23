Два десятки вантажівок з маніпуляторами-контейнерами замовлені та невдовзі приїдуть до частин ЗСУ.

Громадська організація “Справа громад” підписала контракт на закупівлю 20 вантажівок Foden 8x6 Сarrier. Команда волонтерів тримала цю угоду в секреті до останнього, щоб продавець не підвищив ціни – таке вже було, якщо однаковими машинами цікавилось одразу кілька волонтерських організацій одночасно.

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Тягачі Foden 8x6 Сarrier по-своєму унікальні. Це платформи, які можуть завантажувати необхідні речі собі на кузов. Для чого це потрібно:

Машина може підняти на себе контейнер із вантажем

Авто затягує на себе вантажівку, що зламалася, або броньовик

Вантажівка піднімає та перевозить будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі.

За словами Юрія Бірюкова, такий функціонал дозволить возити на собі все, що потрібно на фронті – лазню-контейнер, снаряди, бочки, іншу вантажівку, броньовик. САУ 2С1 та багато іншого. Така техніка дуже потрібна українським військовим.

“Так, замовлені вантажівки не нові, але наші інженери вже їх перевірили, дефектували, а наше СТО готове їх відновити та (найголовніше) потім підтримувати в робочому стані й далі - у нас досвід ремонту та обслуговування вже сотні британських вантажівок Leyland DAF”, – зазначає Бірюков.

Вартість цього проєкту – 1 406 040 гривень за кожен Foden 8x6 Сarrier, ціна всієї партії –

28 120 812 гривень без врахування транспортування до України з Британії. Половину з цієї суми фінансує Петро Порошенко, іншу половину треба назбирати за допомогою внесків. Реквізити – у пості Юрію Бірюкова.