Два десятки вантажівок з маніпуляторами-контейнерами замовлені та невдовзі приїдуть до частин ЗСУ.

Громадська організація “Справа громад” підписала контракт на закупівлю 20 вантажівок Foden 8x6 Сarrier. Команда волонтерів тримала цю угоду в секреті до останнього, щоб продавець не підвищив ціни – таке вже було, якщо однаковими машинами цікавилось одразу кілька волонтерських організацій одночасно.

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Тягачі Foden 8x6 Сarrier по-своєму унікальні. Це платформи, які можуть завантажувати необхідні речі собі на кузов. Для чого це потрібно:

  • Машина може підняти на себе контейнер із вантажем
  • Авто затягує на себе вантажівку, що зламалася, або броньовик
  • Вантажівка піднімає та перевозить будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі.

За словами Юрія Бірюкова, такий функціонал дозволить возити на собі все, що потрібно на фронті – лазню-контейнер, снаряди, бочки, іншу вантажівку, броньовик. САУ 2С1 та багато іншого. Така техніка дуже потрібна українським військовим.

“Так, замовлені вантажівки не нові, але наші інженери вже їх перевірили, дефектували, а наше СТО готове їх відновити та (найголовніше) потім підтримувати в робочому стані й далі - у нас досвід ремонту та обслуговування вже сотні британських вантажівок Leyland DAF”, – зазначає Бірюков.

Вартість цього проєкту – 1 406 040 гривень за кожен Foden 8x6 Сarrier, ціна всієї партії –
28 120 812 гривень без врахування транспортування до України з Британії. Половину з цієї суми фінансує Петро Порошенко, іншу половину треба назбирати за допомогою внесків. Реквізити – у пості Юрію Бірюкова.

Технічні характеристики Foden 8x6 Сarrier
Двигун Rolls Royce Perkins 350MX Eagle 12.7 л, турбодизельний
Потужність двигуна 350 к.с. (260 кВт)
Трансмісія шестиступінчаста коробка передач ZF Ecomat HP 600
Корисне навантаження 20 000 кг
Підвіска напівеліптична 3 листові ресори