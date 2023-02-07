Это передвижное СТО на шасси полноприводного грузовика Leyland DAF.

Волонтеры ОО "Справа громад" укомплектовали МТО-АО – мастерскую технического обслуживания автомобильной техники. Это передвижное СТО на шасси полноприводного грузовика Leyland DAF.

Машина оборудована всеми необходимыми для ремонта техники приборами и инструментами – от станков до сварочных полуавтоматов. А также наборами ключей и домкратов.

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По словам Юрия Бирюкова, который сообщил о создании этого автомобиля, спрос на него среди начальников автослужб военных бригад, командиров военных подразделений – огромный.

Потребность армии в таких машинках измеряется в нескольких сотнях. Это безумные деньги. Вчера было принято решение о том, что на первом этапе волонтеры из ОО "Справа громад" и фонда Петра Порошенко берутся изготовить 30 таких МТО.

Для этого необходимо выкупить, доставить и отремонтировать 30 грузовиков. Кроме того, к ним нужно сделать и смонтировать 30 будок-кунгов, найти, купить и укомплектовать оборудование. Бюджет одной машины – 924 тысячи гривен. А если умножить на 30 – почти три десятка миллионов гривен.

Порошенко заплатит половину суммы, но другую половину нужно собрать. Реквизиты счетов на эту нужную технику – в ссылке.