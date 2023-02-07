Це пересувне СТО на шасі повнопривідної вантажівки Leyland DAF.

Волонтери ГО “Справа громад” укомплектували МТО-АТ – майстерню технічного обслуговування автомобільної техніки. Це пересувне СТО на шасі повнопривідної вантажівки Leyland DAF.

Машина обладнана усіма необхідними для ремонту техніки приладами та інструментами - від верстатів до зварювальних напівавтоматів. А також наборами ключів та домкратів.

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За словами Юрія Бірюкова, який повідомив про створення цього автомобіля, попит на нього серед начальників автослужб військових бригад, командирів військових підрозділів – величезний.

Потреба армії у таких машинках вимірюється у кількох сотнях. Це шалені гроші. Вчора було ухвалено рішення про те, що на першому етапі волонтери з ГО “Справа громад” та фонду Петра Порошенка беруться виготовити 30 таких МТО.

Для цього потрібно викупити, доставити та відремонтувати 30 вантажівок. Окрім того, до них потрібно зробити та змонтувати 30 будок-кунгів, знайти, купити та укомплектувати обладнанням. Бюджет однієї машини – 924 000 гривень. А якщо помножити на 30 – майже три десятки мільйонів гривень.

Порошенко сплатить половину рахунків, але іншу половину треба зібрати. Реквізити рахунків на цю потрібну техніку – у посиланні.