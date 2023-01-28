Больше всего внимания при выборе подержанного автомобиля покупатель уделяет кузову. И здесь действенную помощь может оказать такой прибор, как толщиномер. По крайней мере, так считают многие бывалые автомобилисты. Действительно ли он может заменить человека – опытного эксперта?

Особое внимание покупателя именно к лакокрасочному покрытию кузова понятно – незаводское ЛКП выдает следы повреждений самой дорогой части автомобиля. В свою очередь, мастера по ремонту кузовов усовершенствуют свои технологии по ремонту и маскировке его следов.

Косвенные показания давнего ДТП можно выявить несколькими способами: визуальным осмотром, замерами геометрии, изучением истории машины и электронных баз данных. Но самым простым будет замерять толщину лакокрасочного покрытия на каждой детали.

Толщиномер помогает быстро обнаружить перекрашенную деталь кузова, то есть – отремонтированную. Но в некоторых случаях мастерам удается обмануть приборчик.

Дело в том, что после ремонта на металле оказывается более толстый слой материалов, чем наносят на кузов на заводе. Даже если ремонтники обойдутся без шпатлевки, положить грунт, краску и лак по-заводски очень трудно – суммарный слой в мастерской получается толще.

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Зная толщину ЛКП на новой машине, можно сравнивать ее с показаниями прибора и делать выводы по истории деталей кузова и всей машины.

Сколько должен показывать толщиномер

Смысл замеров – найти (или убедиться, что таковых нет) места на кузове, где толщина ЛКП существенно больше той, которую создают на заводе. У каждой модели авто этот показатель может быть свой, иногда он изменялся даже в зависимости от года выпуска машины. В принципе, существуют таблицы толщин для машин разных марок, но их помощь весьма условна. Общие правила таковы:

Средняя толщина ЛКП на наружных поверхностях современных моделей 100 – 180 микрон. У японских марок на крыше могут встретиться показатели 80 мкм, у некоторых "американцев" нормальная цифра – 200 мкм. Чаще всего встречаются показатели 120 – 140 мкм.

Различные детали кузова с завода могут иметь разную толщину краски;

Одна и та же модель авто в краске разного цвета может иметь разную толщину ЛКП;

Изнутри кузова и в дверных проемах слой обычно тоньше, может быть даже на четверть-треть;

Важный признак нетронутого заводского покрытия – равномерность слоя с отклонением не более 10 – 20 мкм. Хотя с другой стороны, при квалифицированном ремонте толщина "гуляет" только там, где вмятину выравнивали шпаклевкой.

В среднем толщина лакокрасочного покрытия современного автомобиля укладывается в диапазон 100–200 микрон. Но есть отдельные модели с показателем 80 мкм и есть с 200 мкм.

Всегда ли толщиномер поможет?

Нет, стопроцентной гарантии обнаружения "битка" толщиномер не дает, поскольку появляется все больше маляров, умеющих класть краску так тонко, как это делают роботы на автозаводе. Даже термин такой появился – красить "под толщиномер". (Их мастерство помогает маскировке не в каждом случае, но это уже тема отдельного разговора.) Но подобная работа очень дорого стоит, и ее есть смысл заказывать только на экземплярах с высокой рыночной ценой.

Какой купить толщиномер

Есть несколько вариантов приборов, отличающихся по принципу действия, и в большинстве случаев от него зависит функциональность.

Магнитный . Простейшая конструкция: магнит прилипает к стальной детали, и чем тоньше слой краски, тем сильнее он притягивается. Эту “силу притяжения" и фиксирует индикатор. Такой прибор очень не точен, им можно обнаруживать разве что зашпаклеванные места (примерно от 1 мм шпатлевки).

Электромагнитный. Более предпочтительный вариант, использующий принцип магнитной индукции. Слой ЛКП нарушает магнитную цепь сердечника трансформатора, и прибор фиксирует этот зазор магнитопровода. Существенный недостаток – такие приборы не работают на поверхностях из немагнитных материалов, то есть на деталях из алюминиевых сплавов, имеющихся на многих современных авто.

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Вихретоковый. Принцип действия похож на предыдущий, но пригоден для деталей из цветных металлов. Прибор измеряет вихревые токи, которые сам же и наводит в металлической детали, и по их силе понимает, сколько микрон (краски) отделяет металл-основу от датчика.

Емкостной. Кто знает, что такое конденсатор, тот поймет принцип действия таких девайсов. Металл кузова играет роль обкладки "кондёра", а уж вычислить зависимость его емкости от толщины изоляционного слоя (краски) – дело одной простенькой микросхемы. Такие толщиномеры годятся среди прочего и для цветных металлов.

Отметим, что тип прибора при его выборе удается определить не всегда, поэтому прежде всего нужно выяснить, с какими видами металлов конкретный прибор работает.

Большинство приборов нужно периодически калибровать, для чего в комплекте есть эталонные пластины. Однако есть модели, которые калибруются автоматически.

Что бывает не так

Форм-фактор. Архитектура некоторых устройств откровенно мешает удобному пользованию им. К примеру, моделями с корпусом пистолетного типа очень неудобно делать замеры на крыше кроссоверов и минивэнов. Приборы с вынесенным на проводе датчиком имеют свои плюсы, но в автомобильной сфере сейчас практически не используются.

Трудно считывать показания. Поскольку при замерах разных деталей машины прибор приходится переворачивать, часто оказывается, что человек видит перед собой цифры вверх ногами. Есть модели, в которых предусмотрена функция переворачивания экрана.

Калибровка. У некоторых моделей (кстати, довольно популярных) нужно заново производить калибровку при переходе со стальных деталей на алюминиевые и наоборот. Это неудобно на машинах, имеющих лишь отдельные детали из легкого сплава (капот, крылья, крышку багажника).

"Правильный" современный толщиномер сам определяет, какой металл перед ним, и включает соответствующий алгоритм измерения.

Рабочий орган. Датчик толщиномера, который нужно прижимать к машине, бывает настолько широким, что не помещается в узких зонах кузова (точнее, для него не находится достаточно равной площади кузова нужной ширины) – перед лобовым стеклом, на полке у стекла двери, на изгибах задней панели возле номерного знака и т.д.

Рекомендация Авто 24

Эксперты по кузовному ремонту и подбору автомобилей подтверждают, что имея хороший толщиномер, можно определить отремонтированные кузовные детали даже без особого опыта и навыков. Но речь идет не обо всех случаях, ведь и повреждения, и качество ремонта бывают разными. Однако однозначно можно сказать, что аварийный кузов с небрежным ремонтом (или самыми грубыми ошибками ремонтников) можно будет обнаружить. И это уже – неплохой результат, если потом пригласить квалифицированного диагноста для выбора идеальной машины из числа отфильтрованных лично будущим владельцем.

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