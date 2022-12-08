Энтузиаст отреставрировал автомобиль 1996 года, чтобы удивить свою жену.

Volvo 850 R в 1996 году был брошен в американском лесу на пять лет. Но новый владелец решил преподнести сюрприз для его жены и восстановить его, ведь именно в подобной машине семейная пара лет назад провела первое свидание.

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Несмотря на то, что машина стояла без движения пять лет, она не нуждалась в глубокой реставрации. После тщательной наружной и внутренней очистки, полировки, ретуши краски и других подобных вещей реставрационная команда начала работать над двигателем.

В общем, им пришлось заменить колеса, тормозные суппорта и роторы, воздушный фильтр, свечи, батарею и катушку распределителя, а также другие детали. После замены масла автомобиль снова весело мурлыкал, как это было много раз раньше в течение 469 928 км, которые он преодолел за свою жизнь. Понадобился всего один день, чтобы запустить его в работу и уехать из гаража.

Что и говорить, супружеская пара с большим удовольствием снова пережила свое первое свидание.