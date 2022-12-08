Ентузіаст відреставрував автомобіль 1996 року, щоб здивувати свою дружину.

Volvo 850 R 1996 року був покинутий у американському лісі на п’ять років. Але новий власник вирішив зробити сюрприз для його дружини і відновити його, адже саме в подібній машина сімейна пара років тому провела перше побачення.

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Попри те, що машина стояла без руху п’ять років, вона не мала потреби у глибокій реставрації. Після ретельного зовнішнього та внутрішнього очищення, полірування, ретуші фарби та інших подібних речей реставраційна команда почала працювати над двигуном.

Загалом їм довелося замінити колеса, гальмівні супорти та ротори, повітряний фільтр, свічки, батарею та котушку розподільника, а також інші деталі. Після заміни оливи автомобіль знову весело муркотів, як це було багато разів раніше протягом 469 928 км, які він подолав за своє життя. Знадобився всього один день, щоб запустити його в роботу та виїхати з гаража.

Що й казати, подружня пара з великим задоволенням знову пережила своє перше побачення.