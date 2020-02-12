Связи двух автопроизводителей стали настолько тесными, что компании решили стать одним концерном. Речи о слиянии брендов не идет.

Новый альянс может стать первой межнациональной корпорацией в истории китайского автопрома.

Читайте также: Бизнесовый лайфхак от Volkswagen: производитель будет покупать у себя собственные автомобили

Китайский холдинг Geely Automobile Holdings Limited владеет Volvo Car AB уже десять лет (99%), однако влияние материнской компании на шведскую марку все еще опосредованное, поскольку юридически – это две разные компании. На днях партнеры объявили о планах полного слияния.

Если стороны договорятся, произойдет объединение финансовых и технологических активов, но бренды, входящие в состав двух автопроизводителей, сохранят свою идентичность – Volly или Geevo не будет. А будут, как и раньше, Volvo, Geely, Lynk & Co, Polestar, Lotus, Proton и LEVC.

Предполагается, что объединенная компания будет работать через Гонконгскую фондовую биржу, а позже разместится и на Стокгольмской. В настоящее время Volvo Cars и Geely формируют совместную рабочую группу, которая представит ряд предложений директорам обеих фирм. Получив одобрение от членов правления и акционеров, партнеры должны будут согласовать сделку с регулирующими органами.

Также интересно: Hyundai открывает производство електрокросовера Kona Electric в Европе