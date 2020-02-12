Зв'язки двох автовиробників стали настільки тісними, що компанії вирішили стати одним концерном. Мова про злиття брендів не йде.

Новий альянс може стати першою міжнаціональною корпорацією в історії китайського автопрому.

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Китайський холдинг Geely Automobile Holdings Limited володіє Volvo Car AB вже десять років (99%), однак вплив материнської компанії на шведську марку усе ще опосередкований, оскільки юридично – це дві різні компанії. Днями партнери оголосили про плани повного злиття.

Якщо сторони дійдуть згоди, відбудеться об’єднання фінансових та технологічних активів, але бренди, що входять до складу двох автовиробників, збережуть свою ідентичність – Volly або Geevo не буде. А будуть, як і раніше, Volvo, Geely, Lynk & Co, Polestar, Lotus, Proton та LEVC.

Передбачається, що об'єднана компанія буде працювати через Гонконгську фондову біржу, а пізніше розміститься і на Стокгольмській. В даний час Volvo Cars і Geely формують спільну робочу групу, яка представить ряд пропозицій директорам обох фірм. Отримавши схвалення від членів правління та акціонерів, партнери повинні будуть узгодити угоду з регулюючими органами.

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