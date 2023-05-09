Volvo Cars покажет электрический кроссовер EX30 через месяц – 7 июня 2023 года, и украинцы смогут сразу его заказать.

В сентябре 2022 года Джим Роуэн, CEO компании Volvo Cars, объявил о начале новой эры безопасности. Первым полностью электрическим 7-местным флагманским SUV новой эры стал Volvo EX90. Компания представила его в 2022 году как первый Volvo, аппаратно готовый для двунаправленной зарядки. Вторым автомобилем новой эры становится EX30.

Кстати говоря стала известна цена на EX90 в Украине.

Во время анонса презентации шведы показали фото, где новинка видна издалека, только задняя часть. Однако недавно опубликованы патентные изображения, демонстрирующие внешность нового EX30 с разных сторон, сообщает Motor1.

Форма фар и закрытая панель придают EX30 очень похожа на EX90 спереди, хотя боковой профиль меньшего кроссовера немного отличается. Форма задних фонарей также почти идентична, но на EX30 есть дополнительные элементы дизайна, отличающие заднюю панель от первого электрокросовера.



Согласно неофициальной информации, EX30 будет базироваться на архитектуре SEA от Geely и будет иметь общую основу с будущим субкомпактным EV-кроссовером от Polestar. Эта же платформа также используется Smart #1. Ходят слухи, что базовые модели EX30 получат задний привод, а также будет опциональная полноприводная версия с двумя электродвигателями. Новое дополнение к линейке электромобилей Volvo будет ниже существующих XC40 Recharge и C40 Recharge.