Volvo Cars покаже електричний кросовер EX30 через місяць - 7 червня 2023 року, і українці зможуть одразу його замовити.

У вересні 2022 року Джим Роуен, CEO компанії Volvo Cars, оголосив початок нової ери безпеки. Першим повністю електричним 7-місним флагманським SUV нової ери став Volvo EX90. Компанія представила його у 2022 році як перший Volvo, апаратно готовий для двонапрямленої зарядки. Другим автомобілем нової ери стає EX30.

До речі стала відома ціна на EX90 в Україні

Під час анонсу презентації шведи показали фото, де новинку видно здалеку, лише задню частину. Однак нещодавно опубліковані патентні зображення, які демонструють зовнішність нового EX30 з різних боків, повідомляє Motor1.

Форма фар і закрита панель надають EX30 дуже схожий вигляд на EX90 спереду, хоча бічний профіль меншого кросовера трохи відрізняється. Форма задніх ліхтарів також майже ідентична, але на EX30 є додаткові елементи дизайну, які відрізняють задню панель від першого електрокросовера.



Згідно з неофіційною інформацією, EX30 базуватиметься на архітектурі SEA від Geely і матиме спільну основу з майбутнім субкомпактним EV-кросовером від Polestar. Цю ж платформу також використовує Smart #1. Ходять чутки, базові моделі EX30 матимуть задній привід, а також буде опціональна повнопривідна версія з двома електродвигунами. Нове доповнення до лінійки електромобілів Volvo буде нижче існуючих XC40 Recharge і C40 Recharge.