Volvo планирует выпустить электрический универсал. Это будет достаточно редкая модель для рынка электрокаров.

К 2025 году половина всех новых моделей Volvo будет выпускаться с электрической силовой установкой, а с 2030 года шведский автопроизводитель намерен производить исключительно электромобили.

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Ожидается, что основная ставка будет сделана на кроссоверы разных классов и седан, но от традиционных для бренда универсалов Volvo отказываться не намерена. В настоящее время единственным серийным электроуниверсалом является MG5, но в перспективе должны появиться электрические Audi A6 Avant и Volkswagen ID.7.

Глава Volvo Джим Роуэн в интервью изданию Auto Express подтвердил, что компания рассматривает возможность создания электрического универсала взамен Volvo V60 и его внедорожной версии Cross Country.

«Можем ли мы сделать действительно хороший и технологичный универсал? Да, конечно, можем. Вопрос в том, действительно ли мы должны это делать – достаточно ли перспективна такая модель, потому что спрос на универсалы и седаны в Европе упал», - подчеркнул топ-менеджер.

«Это мы должны учитывать, поскольку мы собираемся выпускать новый электромобиль ежегодно в течение следующих пяти лет. Будет ли электрический универсал одним из них? Следите за новостями», - сказал Роуэн.