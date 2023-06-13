Volvo планує випустити електричний універсал. Це буде досить рідкісна модель для ринку електрокарів.

До 2025 року половина всіх нових моделей Volvo випускатиметься з електричною силовою установкою, а з 2030 року шведський автовиробник має намір робити виключно електромобілі.

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Очікується, що основну ставку буде зроблено на кросовери різних класів та седан, але від традиційних для бренду універсалів Volvo відмовлятися не має наміру. Зараз єдиним серійним електроуніверсалом є MG5, але в перспективі повинні з'явитися електричні Audi A6 Avant і Volkswagen ID.7, а також Skoda.

Глава Volvo Джим Роуен в інтерв'ю виданню Auto Express підтвердив , що компанія розглядає можливість створення електричного універсала на заміну Volvo V60 та його позашляховій версії Cross Country.

«Чи можемо ми зробити справді гарний та технологічний універсал? Так, звісно можемо. Питання в тому, чи дійсно ми маємо це робити – чи досить перспективна така модель, тому що попит на універсали та седани в Європі впав», - наголосив топ-менеджер.

«Це ми маємо брати до уваги, оскільки ми збираємось випускати новий електромобіль щороку протягом наступних п'яти років. Чи буде електричний універсал одним із них? Слідкуйте за новинами», - сказав Роуен.