Volvo отменяет планы по полной электрификации

Volvo был одним из первых автопроизводителей, который пообещал только электрическую линейку. Если вы помните, первоначальное объявление было сделано в марте 2021 года. В конце мая 2024 года генеральный директор Volvo сказал, что портфолио только для электромобилей все еще "очень достижимо". На тот момент Джим Роуэн был уверен, что Volvo сможет прекратить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания всего за пять лет.

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Однако во время последней ежеквартальной веб-трансляции для инвесторов, которая состоялась в конце июля, генеральный директор автопроизводителя признал, что "нужно время, чтобы соединить различные части мира для полной электрификации". Другими словами, первоначальная цель стать брендом EV к 2030 году может быть не достигнута. В начале сентября Volvo официально меняет свои предыдущие цели в отношении электричества.

Новая цель состоит в том, чтобы к концу десятилетия на гибриды и электромобили приходилось 90-100% годовых продаж. В Volvo признают, что автомобили без зарядных портов, вероятно, прослужат дольше, чем предполагалось изначально, но это лишь "ограниченное количество мягких гибридных моделей".

Шведская марка считает, что несколько факторов способствовали более медленному, чем прогнозировалось, принятию электромобилей. Развитие зарядной инфраструктуры продвигается медленнее. Кроме того, некоторые страны либо уменьшили, либо полностью отменили стимулы для электромобилей. Volvo также обвиняет недавно примененные тарифы на электромобили на некоторых рынках.

Volvo надеется, что к 2025 году на автомобили с зарядным кабелем (PHEV+EV) будет приходиться 50-60% поставок, по сравнению с 48% во втором квартале этого года. С апреля по июнь полностью электрические автомобили составляли 26% от общего объема поставок. План компании заключается в том, чтобы продолжить инвестиции в модели с мягким гибридом и гибридом, подключаемым к сети, как часть своих "стратегических корректировок", чтобы лучше отражать то, что хотят люди.

В долгосрочной перспективе Volvo все еще хочет достичь полностью электрического модельного ряда к 2040 году.

Volvo является последним в длинной череде автопроизводителей, которые отступили от своих первоначальных целей по электричеству. В последние месяцы мы видели такие компании, как Porsche, Mercedes, Bentley и Ford of Europe, которые отказываются от своих агрессивных электрических планов.