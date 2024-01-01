Volvo обновила флагманский XC90: когда ожидать в Украине

На украинском рынке новинка будет доступна с мягким гибридом и в версии PHEV в топовом исполнении. Мягкий гибрид представляет собой сочетание бензинового четырехцилиндрового двигателя B5 с турбонаддувом, выдающего 250 л.с., 48-вольтовой литий-ионной батареи и встроенного стартер-генератора.

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Благодаря использованию этой технологии инженерам удалось снизить расход топлива на 15%. В то же время плагин-гибридный вариант обеспечивает до 70 км на электротяге, благодаря батарее емкостью 14,7 кВт-ч. Volvo говорит, что общий запас хода кроссовера составляет до 800 км.

Узнать обновленный автомобиль можно благодаря новому стилю текущего языка дизайна бренда, что роднит рестайлинговый XC90 с электрическими EX90 и EX30. Кроссовер доступен с колесными дисками размером от 20 до 22 дюймов. Интерьер модели также претерпел изменения и улучшения.

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В частности, панель приборов стала более плоской, а старый 9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы заменили на новый. Его диагональ составляет 11,2 дюйма и он имеет более высокое разрешение, по сравнению с прошлым экраном и использует программное обеспечение Google, поддерживающее обновление по воздуху.

Большое внимание инженеров было уделено совершенствованию комфортабельности авто. Volvo улучшила шумоизоляцию и усовершенствовала шасси. Опционально доступна адаптивная подвеска. В зависимости от уровня оснащения, XC90 продолжит предлагаться с пятью, шестью или семью местами.

Объем багажника в стандартной версии составляет 680 литров, 640 в версии PHEV и 262 литра при наличии третьего ряда сидений. Оформить заказ на новый XC90 можно в официальных дилерских центрах Volvo в Украине, ведь прием предварительных заказов уже открыт.

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Стоимость модели объявят позже. Ожидается, что первые автомобили поступят к дилерам в первом квартале 2025 года. К слову, компания Volvo также отметила, что тогда же в Украине также появится электрический кроссовер EX90.