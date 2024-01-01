Volvo отказывается от полного перехода на электромобили

В прошлом году главный коммерческий директор Volvo Бьорн Эннуолл сказал, что после начала десятилетия запланирована продажа только полностью электрических автомобилей. Планировалось что Volvo не будет "продавать ни одного автомобиля", который не будет полностью электрическим после 2030 года. Но теперь эти планы пересматриваются.

Читайте также: Volvo отзывает 72 тысячи электрических EX30

Поскольку спрос на электромобили во всем мире неравномерный, особенно для западных брендов в Китае и из-за различных неопределенностей в США и ЕС, руководство Volvo сделало шаг назад и начало размышлять, или будущее больше ориентировано на гибриды.

Теперь давайте проясним: компания Volvo все еще готова достичь цели по электрификации. Однако остальной мир может быть не готов. В некоторых местах инфраструктура все еще неудовлетворительна, правительства спорят о месте поставки компонентов и сборки, а будущее субсидий или повышенного налогового давления остается загадкой. И Volvo уже понесла удар по своим электрическим планам из-за задержки выпуска EX30 в США из-за антикитайских пошлин.

К счастью для Volvo, у компании уже давно есть сильные гибриды и гибриды, подключаемые к сети. Поэтому если в ближайшее время возникнет больше интереса, она имеет хорошие возможности, чтобы дать клиентам то, что они хотят.

Во время ежеквартальной веб-трансляции для инвесторов генеральный директор Volvo Джим Роуэн сказал, что он "большой сторонник электрической тяги", которую он назвал лучшей технологией, чем двигатель внутреннего сгорания. Но Роуэн признал, что "нужно время, чтобы соединить разные части мира для полной электрификации".

Читайте также: Volvo выпустила последний автомобиль с дизельным двигателем

Гибриды "образуют надежный мост для наших клиентов, которые не готовы перейти к полной электрификации", - сказал он. "Наши гибриды, подключаемые к сети, и мягкие гибриды остаются очень сильными и популярными среди наших клиентов, и мы будем продолжать инвестировать в их развитие".

К неопределенности относительно будущего Volvo относительно электромобилей добавляет падение продаж электричек на ключевых рынках, таких как США и Китай. Сообщается, что сейчас автопроизводитель пересматривает вопрос о том, действительно ли его первоначальное обещание электрифицировать всю свою линейку до 2030 года является реальным, или ему нужно вернуться к расчетам рентабельности.