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Volvo отзывает 72 тысячи электрических EX30

Почти 72 000 электрических кроссоверов Volvo ЕХ30 нуждаются в беспроводном обновлении, чтобы исправить программную ошибку, из-за которой цифровой спидометр может переходить в "тестовый" режим.
Volvo отзывает электрические EX30 - Auto24

Volvo EX30

Евгений Гудущан
logo12 июня, 13:30
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Считается, что компьютерная ошибка вызвала переключение цифрового спидометра на центрально установленном вертикальном сенсорном экране в “тестовый” режим при запуске авто. Проблема может решиться после обновления программного обеспечения. Как пишет autogeek.com.ua, под отзывную кампанию попадают 71 956 транспортных средств.

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Компактный электрический кроссовер доступен в Европе с начала года и стал хитом среди покупателей, которые ценят его красивый дизайн, относительно приятную цены и хорошую динамику. В флагманской версии разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,4 секунды, что делает вариант EX30 Twin Motor Performance самым быстрым Volvo за всю историю.

Volvo, принадлежащий Geely, производит EX30 в Китае, но планирует перенести часть производства в Бельгию, чтобы избежать заградительных пошлин, которые регуляторы ЕС, как ожидается, введут для автомобилей китайского производства.

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