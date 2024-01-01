Volvo відкликає 72 тисячі електричних EX30

Вважається, що комп’ютерна помилка спричинила перемикання цифрового спідометра на центрально встановленому вертикальному сенсорному екрані в “тестовий” режим під час запуску авто. Проблема може вирішитись після оновлення програмного забезпечення. Як пише autogeek.com.ua, під кампанію відклику потрапляють 71 956 транспортних засобів.

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Компактний електричний кросовер доступний у Європі з початку року та став хітом серед покупців, які цінують його гарний дизайн, відносно приємну ціни та гарну динаміку. У флагманської версії розгін від 0 до 100 км/год займає 3,4 секунди, що робить варіант EX30 Twin Motor Performance найшвидшим Volvo за всю історію.

Volvo, що належить Geely, виготовляє EX30 у Китаї, але планує перенести частину виробництва до Бельгії, щоб уникнути загороджувальних мит, які регулятори ЄС, як очікується, введуть для автомобілів китайського виробництва.