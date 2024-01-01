Volvo відмовляється від повного переходу на електромобілі

Торік головний комерційний директор Volvo Бйорн Еннуолл сказав, що після початку десятиліття заплановано продаж тільки повністю електричних автомобілів. Планувалось що Volvo не буде «продавати жодного автомобіля», який не буде повністю електричним після 2030 року. Але тепер ці плани переглядаються.

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Оскільки попит на електромобілі в усьому світі нерівномірний, особливо для західних брендів у Китаї та через різноманітні невизначеності в США та ЄС, керівництво Volvo зробило крок назад і почало розмірковувати, чи майбутнє більше орієнтоване на гібриди.

Тепер давайте прояснимо: компанія Volvo все ще готова досягти мети щодо електрифікації. Однак решта світу може бути не готова. У деяких місцях інфраструктура все ще незадовільна, уряди сперечаються щодо місця постачання компонентів і складання, а майбутнє субсидій або підвищеного податкового тиску залишається загадкою. І Volvo вже зазнала удару по своїх електричних планах через затримку випуску EX30 у США через антикитайські мита.

На щастя для Volvo, у компанії вже давно є сильні гібриди та гібриди, що підключаються до мережі. Тож якщо найближчим часом виникне більше інтересу, вона має хороші можливості, щоб дати клієнтам те, що вони хочуть.

Під час щоквартальної веб-трансляції для інвесторів генеральний директор Volvo Джим Роуен сказав, що він «великий прихильник електричної тяги», яку він назвав кращою технологією, ніж двигун внутрішнього згоряння. Але Роуен визнав, що «потрібен час, щоб поєднати різні частини світу для повної електрифікації».

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Гібриди «утворюють надійний міст для наших клієнтів, які не готові перейти до повної електрифікації», — сказав він. «Наші гібриди, що підключаються до мережі, і м’які гібриди залишаються дуже сильними та популярними серед наших клієнтів, і ми продовжуватимемо інвестувати в їх розвиток».

До невизначеності щодо майбутнього Volvo стосовно електромобілів додає падіння продажів електричок на ключових ринках, таких як США та Китай. Повідомляється, що зараз автовиробник переглядає питання про те, чи справді його початкова обіцянка електрифікувати всю свою лінійку до 2030 року є реальною, чи йому потрібно повернутися до розрахунків рентабельності.