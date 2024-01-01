Volvo оновила флагманський XC90: коли очікувати в Україні

На українському ринку новинка буде доступна з м’яким гібридом та у версії PHEV у топовому виконанні. М’який гібрид являє собою поєднання бензинового чотирициліндрового двигуна B5 з турбонаддувом, що видає 250 к.с., 48-вольтової літій-іонної батареї й вбудованого стартер-генератора.

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Завдяки використанню цієї технології інженерам вдалось знизити витрати пального на 15%. Водночас плагін-гібридний варіант забезпечує до 70 км на електротязі, завдяки батареї ємністю 14,7 кВт-год. Volvo каже, що загальний запас ходу кросовера становить до 800 км.

Впізнати оновлений автомобіль можна завдяки новому стилю поточної мови дизайну бренду, що споріднює рестайлінговий XC90 з електричними EX90 та EX30. Кросовер доступний з колісними дисками розміром від 20 до 22 дюймів. Інтер’єр моделі також зазнав змін та покращень.

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Зокрема, панель приладів стала більш пласкою, а старий 9-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи замінили на новий. Його діагональ становить 11,2 дюйма й він має вищу роздільну здатність, порівняно з минулим екраном та використовує програмне забезпечення Google, що підтримує оновлення по повітрю.

Велику увагу інженерів було приділено вдосконаленню комфортабельності авто. Volvo покращила шумоізоляцію та вдосконалила шасі. Опційно доступна адаптивна підвіска. Залежно від рівня оснащення, XC90 продовжить пропонуватися з п'ятьма, шістьма або сімома місцями.

Об’єм багажника у стандартній версії становить 680 літрів, 640 у версії PHEV та 262 літра за наявності третього ряду сидінь. Замовити новий XC90 можна в офіційних дилерських центрах Volvo в Україні, адже прийом попередніх замовлень вже відкрито.

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Вартість моделі оголосять пізніше. Очікується, що перші автомобілі надійдуть до дилерів в першому кварталі 2025 року. До слова, компанія Volvo також зазначила, що тоді ж в Україні також з’явиться електричний кросовер EX90.