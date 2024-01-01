Volvo скасовує плани з повної електрифікації

Volvo був одним із перших автовиробників, який пообіцяв лише електричну лінійку. Якщо ви пам’ятаєте, початкове оголошення було зроблено в березні 2021 року. Наприкінці травня 2024 року генеральний директор Volvo сказав, що портфоліо лише для електромобілів все ще «дуже досяжне». На той момент Джим Роуен був впевнений, що Volvo зможе припинити продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння всього за п’ять років.

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Однак під час останньої щоквартальної веб-трансляції для інвесторів, яка відбулася наприкінці липня, генеральний директор автовиробника визнав, що «потрібен час, щоб поєднати різні частини світу для повної електрифікації». Іншими словами, початкова мета стати брендом EV до 2030 року може бути не досягнута. На початку вересня Volvo офіційно змінює свої попередні цілі щодо електрики.

Нова мета полягає в тому, щоб до кінця десятиліття на гібриди та електромобілі припадало 90-100% річних продажів. У Volvo визнають, що автомобілі без зарядних портів, ймовірно, прослужать довше, ніж передбачалося спочатку, але це лише «обмежена кількість м’яких гібридних моделей».

Шведська марка вважає, що кілька факторів сприяли більш повільному, ніж прогнозувалося, прийняттю електромобілів. Розвиток зарядної інфраструктури просувається повільніше. Крім того, деякі країни або зменшили, або повністю скасували стимули для електромобілів. Volvo також звинувачує нещодавно застосовані тарифи на електромобілі на деяких ринках.

Volvo сподівається, що до 2025 року на автомобілі з зарядним кабелем (PHEV+EV) припадатиме 50-60% поставок, порівняно з 48% у другому кварталі цього року. З квітня по червень повністю електричні автомобілі становили 26% від загального обсягу поставок. План компанії полягає в тому, щоб продовжити інвестиції в моделі з м’яким гібридом і гібридом, що підключаються до мережі, як частину своїх «стратегічних коригувань», щоб краще відображати те, що хочуть люди.

У довгостроковій перспективі Volvo все ще хоче досягти повністю електричного модельного ряду до 2040 року.

Volvo є останнім у довгій низці автовиробників, які відступили від своїх початкових цілей щодо електрики. Останніми місяцями ми бачили такі компанії, як Porsche, Mercedes, Bentley і Ford of Europe, які відмовляються від своїх агресивних електричних планів.