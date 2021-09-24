Шведский бренд следует тренду и заменяет объемный цветной фирменный знак на плоский двухмерный монохромный.

Изменение фирменной айдентики – большой шаг для любого бренда и обычно в таких случаях распространяются длинные пресс-релизы с пояснениями и комментариями. Но Volvo просто начала менять логотипы на своих онлайн-ресурсах и продолжит это делать со всеми другими вещами, где должна быть эмблема марки. А на самих автомобилях новый шеврон появится только в 2023 году.

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Новая эмблема стала максимально упрощенной, избавившись объемности, цвета, полутонов и рамок. Фактически, новый логотип даже не черно-белый, а черный, поскольку поле под ним может быть любого цвета.

Фото: логотип Volvo, который использовался до сих пор / Volvo

"Изменения будут постепенными. Мы начинаем с развертывания обновленного фирменного стиля в нашем основном сайте, в основных социальных сетях и в новом мобильном приложении Volvo Cars. Обновленная эмблема будет постепенно внедряться в других регионах, а первая машина с обновленным логотипом появится в 2023 году", – говорят в Volvo.

Простая двухмерная эмблема дает возможность делать ее световой, так же как у других производителей, которые уже изменили свои логотипы.

Фото: новый логотип Volvo образца 2021 / Volvo