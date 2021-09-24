Шведський бренд слідує тренду й замінює об'ємний кольоровий фірмовий знак на плаский двомірний монохромний.

Зміна фірмової айдентики – великий крок для будь-якого бренду і зазвичай у таких випадках поширюються довгі прес-релізи з поясненнями та коментарями. Але Volvo просто почала міняти логотипи на своїх онлайн-ресурсах та продовжить це робити з усіма іншими речами, де має бути емблема марки. А на самих автомобілях новий шеврон з’явиться лише у 2023 році.

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Нова емблема стала максимально спрощеною, позбувшись об’ємності, кольору, півтонів та рамок. Фактично, новий логотип навіть не чорно-білий, а чорний, оскільки поле під ним може бути будь-якого кольору.



Фото: логотип Volvo, який використовувався до цього часу / Volvo

“Зміна буде поступовою. Ми починаємо з розгортання оновленого фірмового стилю на нашому основному сайті, в основних соціальних мережах і в новому мобільному додатку Volvo Cars. Оновлена емблема буде поступово впроваджуватися в інших регіонах, а перша машина з оновленим логотипом з'явиться у 2023 році”, – кажуть у Volvo.

Проста двомірна емблема дає можливість робити її світловою, так само як в інших виробників, котрі вже змінили свої логотипи.

Фото: новий логотип Volvo зразка 2021 року / Volvo