Какие автопроизводители поддерживают полный запрет автомобилей с традиционными двигателями

Volvo была одним из первых производителей, которые объявили о постепенном прекращении производства своих двигателей внутреннего сгорания. Еще в начале 2021 года производитель пообещал перейти на чисто электричество к концу десятилетия. Этого еще не произошло, но шведы настаивают на том, что Европа должна запретить продажу новых автомобилей с традиционными двигателями до 2035 года.

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Bloomberg получил декларацию, подписанную Volvo и 49 другими компаниями, которая призывает Европейский Союз не менять цель. По словам генерального директора Джима Роуэна, эффективным мероприятием, который может принять автомобильная промышленность для уменьшения выбросов на континенте, является запрет продажи новых автомобилей с двигателем ICE: "Электрификация - это самое большое действие, которое наша отрасль может сделать, чтобы сократить свой углеродный след".

Volvo - не единственный автопроизводитель, который участвует в этой совместной декларации, поскольку Rivian также хочет, чтобы ЕС придерживался своего плана отмены бензиновых и дизельных автомобилей к середине следующего десятилетия. Bloomberg отмечает, что другие автопроизводители отказались подписать декларацию, но некоторые известные имена за пределами автомобильного бизнеса это сделали, в частности Uber и Ikea. Tesla не упоминается в отчете, хотя, как и Rivian, она продает только электромобили.

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Важно отметить, что рядом с этим запретом стоит звездочка. Европейская комиссия хочет, чтобы автопроизводители прекратили продажи автомобилей, которые генерируют вредные выбросы, поэтому двигатели с ДВС сами по себе не запрещены. Теоретически это оставляет двери открытыми для новых транспортных средств, работающих на двигателях внутреннего сгорания, работающих на синтетическом топливе или на водороде. Германия требовала этого исключения, и ЕС пообещала разработать законный путь для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих на углеродно-нейтральном топливе, чтобы остаться после 2034 года.

Между тем Volvo прекратила разработку эффективного типа двигателя внутреннего сгорания и пообещала никогда его не возвращать. В конце марта с конвейера сошел последний дизельный автомобиль. Ожидается, что к 2030 году 90-100% от общего объема продаж составит гибриды с бензиновыми двигателями и чисто электромобили.

Через шесть лет бренд, принадлежащий Geely, считает, что только "ограниченное количество мягких гибридных моделей" все еще будет актуальной. PHEV и EV уже составляли 48% поставок во втором квартале года, при этом Volvo оценивает рынок таких авто в 50-60% в 2025 году.

В начале года главный финансовый директор Porsche Лутц Мешке заявил, что запрет на 2035 год может быть отложен. Ранее в этом месяце министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии заявил, что "запрет должен быть изменен", поскольку "идеологическое видение" потерпело крах. Джилберто Пикетто Фратин добавил, что предложенный запрет является "абсурдным" и что Европе "нужно прагматическое видение". Его настроения повторяет премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая считает, что запрет является "саморазрушительным".

Что бы ни произошло в Европе, это будет иметь глобальные последствия, поскольку крупнейшие игроки в автомобильной промышленности разрабатывают и строят автомобили на континенте. Если определенному бренду не будет разрешено продавать свой бензиновый автомобиль с 2035 года, эта компания может не достичь необходимой экономии на масштабах и может уничтожить эту модель ICE во всем мире.