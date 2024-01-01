Які автовиробники підтримують повну заборону авто з традиційними двигунами

Volvo була одним з перших виробників, які оголосили про поступове припинення виробництва своїх двигунів внутрішнього згоряння. Ще на початку 2021 року виробник пообіцяв перейти на чисто електрику до кінця десятиліття. Цього ще не відбулося, але шведи наполягають на тому, що Європа повинна заборонити продаж нових автомобілів з традиційними двигунами до 2035 року.

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Bloomberg отримав декларацію, підписану Volvo та 49 іншими компаніями, яка закликає Європейський Союз не змінювати ціль. За словами генерального директора Джима Роуена, найефективнішим заходом, який може вжити автомобільна промисловість для зменшення викидів на континенті, є заборона продажу нових автомобілів із двигуном ICE: «Електрифікація — це найбільша дія, яку наша галузь може зробити, щоб скоротити свій вуглецевий слід».

Volvo — не єдиний автовиробник, який бере участь у цій спільній декларації, оскільки Rivian також хоче, щоб ЄС дотримувався свого плану скасування бензинових і дизельних автомобілів до середини наступного десятиліття. Bloomberg зазначає, що інші автовиробники відмовилися підписати декларацію, але інші відомі імена за межами автомобільного бізнесу це зробили, зокрема Uber та Ikea. Tesla не згадується у звіті, хоча, як і Rivian, вона продає лише електромобілі.

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Важливо зазначити, що поруч із цією забороною стоїть зірочка. Європейська комісія хоче, щоб автовиробники припинили продажі автомобілів, які генерують шкідливі викиди, тому двигуни з ДВС самі по собі не заборонені. Теоретично це залишає двері відкритими для нових транспортних засобів, що працюють на двигунах внутрішнього згоряння, що працюють на синтетичному паливі або на водні. Німеччина вимагала цього винятку, і ЄС пообіцяла розробити законний шлях для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, які працюють на вуглецево-нейтральному паливі, щоб залишитися після 2034 року.

Тим часом Volvo припинила розробку найефективнішого типу двигуна внутрішнього згоряння та пообіцяла ніколи його не повертати. Наприкінці березня з конвеєра зійшов останній дизельний автомобіль. Очікується, що до 2030 року 90-100% від загального обсягу продажів становитимуть гібриди з бензиновими двигунами та суто електромобілі.

Через шість років бренд, який належить Geely, вважає, що лише «обмежена кількість м’яких гібридних моделей» все ще буде актуальною. PHEV і EV вже становили 48% поставок у другому кварталі року, при цьому Volvo оцінює ринок таких авто у 50-60% в 2025 році.

На початку року головний фінансовий директор Porsche Лутц Мешке заявив, що заборона на 2035 рік може бути відкладена. Раніше цього місяця міністр навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії заявив, що «заборона має бути змінена», оскільки «ідеологічне бачення» зазнало краху. Джилберто Пікетто Фратін додав, що запропонована заборона є «абсурдною» і що Європі «потрібне прагматичне бачення». Його настрої повторює прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яка вважає, що заборона є «саморуйнівною».

Що б не сталося в Європі, це матиме глобальні наслідки, оскільки найбільші гравці в автомобільній промисловості розробляють і будують автомобілі на континенті. Якщо певному бренду не буде дозволено продавати свій бензиновий автомобіль з 2035 року, ця компанія може не досягти необхідної економії на масштабах і може знищити цю модель ICE у всьому світі.