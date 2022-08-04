Volvo Group создаст в Швеции крупномасштабный завод по производству элементов питания, который будет обслуживать ее большегрузные автомобили, грузовики и коммерческие авто.

Производитель грузовиков недавно завершил масштабные исследования локализации объекта и определил, что регион Скараборг станет идеальным местом для него. Volvo Group сообщает, что предложенное место будет расположено в муниципалитете Мариестад, недалеко от главного завода силовых агрегатов в Шевде.

Читайте также: Новый электрический суперкар Volvo будет иметь 900 лошадиных сил

Завод по производству аккумуляторных элементов также извлечет выгоду от существующей промышленной и логистической инфраструктуры региона, имея при этом легкий доступ к богатым запасам энергии, не содержащим ископаемые топлива. Кроме того, центры исследований и разработок Volvo Groups и штаб-квартира в Гетеборге расположены всего за два часа езды.

«Мы стремимся возглавить переход к декарбонизированной транспортной системе и долгосрочные амбиции предлагают нашим клиентам решения, которые на 100% не содержат ископаемых топлив», — сказал исполнительный директор и президент Volvo Group Мартин Лундштедт. «Уже сегодня существует большой спрос со стороны наших клиентов, и мы стремимся, чтобы к 2030 году по крайней мере 35% продаваемых продуктов были электрическими. Это наращивание потребует больших объемов высокопроизводительных аккумуляторов, производимых с использованием энергии, не содержащей ископаемых топлив И для нас будет логичным следующим шагом включить производство аккумуляторов в наш будущий промышленный след».

Volvo заявляет, что будет постепенно увеличивать мощность на заводе и достигнет крупномасштабного серийного производства к 2030 году. Аккумуляторные элементы будут разработаны специально для коммерческих автомобилей и будут поддерживать глобальный разворот электрических грузовиков, автобусов, строительного оборудования и электрических приводов.

Местные власти еще должны утвердить предложенные планы, а конкретное место будет определено после общественных консультаций.

В последние годы компания Volvo Trucks расширяет ассортимент электромобилей, и с 2021 года доступны полностью электрические версии всей линейки моделей большой грузоподъемности.