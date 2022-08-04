Volvo Group створить у Швеції великомасштабний завод з виробництва елементів живлення, який обслуговуватиме її великовантажні автомобілі, вантажівки та комерційні авто.

Виробник вантажівок нещодавно завершив масштабне дослідження локалізації об’єкта та визначив, що регіон Скараборг стане ідеальним місцем для об’єкта. Volvo Group повідомляє, що запропоноване місце буде розташоване в муніципалітеті Марієстад, неподалік від головного заводу силових агрегатів у Шевде.

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Завод з виробництва акумуляторних елементів також отримає вигоду від існуючої промислової та логістичної інфраструктури регіону, маючи при цьому легкий доступ до багатих запасів енергії, що не містить викопних палив. Крім того, центри досліджень і розробок Volvo Groups і штаб-квартира в Гетеборзі розташовані всього за дві години їзди.

«Ми прагнемо очолити перехід до декарбонізованої транспортної системи та маємо довгострокові амбіції пропонувати нашим клієнтам рішення, які на 100% не містять викопних палив», — сказав виконавчий директор і президент Volvo Group Мартін Лундштедт. «Уже сьогодні існує великий попит з боку наших клієнтів, і до 2030 року ми прагнемо, щоб принаймні 35% продуктів, які ми продаємо, були електричними. Це нарощування потребуватиме великих обсягів високопродуктивних акумуляторів, вироблених з використанням енергії, що не містить викопних палив, і для нас буде логічним наступним кроком включити виробництво акумуляторів у наш майбутній промисловий слід».

Volvo заявляє, що поступово збільшуватиме потужність на заводі та досягне великомасштабного серійного виробництва до 2030 року. Акумуляторні елементи будуть розроблені спеціально для комерційних автомобілів і підтримуватимуть глобальне розгортання електричних вантажівок, автобусів, будівельного обладнання та електричних приводів.

Місцева влада ще має затвердити запропоновані плани, а конкретне місце буде визначено після громадських консультацій.

Останніми роками компанія Volvo Trucks розширює асортимент електромобілів, і з 2021 року доступні повністю електричні версії всієї лінійки моделей великої вантажопідйомності.