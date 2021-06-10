С 1 июля владельцы электрических моделей Volvo Recharge получат доступ к станциям Ionity в Европе по льготным ценам.

Крупнейшая сеть зарядных станций в Европе сегодня – Ionity, основанная BMW, Daimler, Volkswagen и Ford. Владельцы электрических и гибридных автомобилей Volvo с 1-го июля и в течение года смогут пользоваться зарядными станциями Ionity на льготных условиях.

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В настоящее время на всем континенте распределено около 400 станций Ionity, в среднем по шесть пунктов зарядки на станцию и скоростной мощностью до 350 кВт. Цены для пользователей варьируются в зависимости от многих факторов, включая марку автомобиля или страну, где расположен зарядный центр. Цены и страны расположения приведены на сайте компании.

В среднем по Европе зарядка стоит 0,79 евро/кВт-ч (26,10 грн) при использовании зарядных устройств мощностью 350 кВт, но для владельцев авто концернов-учредителей будет дешевле. Скажем, зарядка Porsche Taycan будет стоить 0,33 евро/кВт-ч (10,90 грн).

С 1 июля владельцы электрических моделей Volvo Recharge также получат льготный доступ к станциям Ionity. Тарифы для владельцев Volvo установлены в размере 0,35 евро/кВт-ч (11,56 грн), что для XC40 с аккумулятором 78 кВт-ч означает общую стоимость за полную зарядку батареи 27 евро (892,23 грн).

Чтобы поддержать доступ к Ionity, Volvo заявляет, что переделает свое мобильное приложение, чтобы стать “консолидированной цифровой платформой для зарядки”. В приложении будут навигация к зарядным станциям, дистанционное управление зарядкой, уведомления о зарядке и платежах. Когда разработчики выпустят обновление – не сообщается, но к тому времени владельцам придется использовать карту Plugsurfing или программу Plugsurfing, чтобы найти зарядные станции и воспользоваться этими предложениями.