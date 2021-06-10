З 1 липня власники електричних моделей Volvo Recharge отримають доступ до станцій Ionity у Європі за пільговими цінами.

Найбільшою мережею зарядних станцій у Європі сьогодні є Ionity, заснована BMW, Daimler, Volkswagen та Ford. Власники електричних і гібридних автомобілів Volvo з 1-го липня і протягом року зможуть користуватися зарядними станціями Ionity на пільгових умовах.

Також цікаво: Hyundai даватиме електрокари Ioniq 5 на пробу на три місяці

В даний час на всьому континенті розподілено близько 400 станцій Ionity, в середньому по шість пунктів зарядки на станцію та швидкісною потужністю до 350 кВт. Ціни для користувачів варіюються, залежно від багатьох факторів, включаючи марку автомобіля або країну, де розташований зарядний центр. Ціни та країни розташування наведено на сайті компанії.

У середньому по Європі зарядка коштує 0,79 євро/кВт-год (26,10 грн) при використанні зарядних пристроїв потужністю 350 кВт, але для власників авто концернів-засновників буде дешевше. Скажімо, зарядка Porsche Taycan коштуватиме 0,33 євро/кВт-год (10,90 грн).

З 1 липня власники електричних моделей Volvo Recharge також отримають пільговий доступ до станцій Ionity. Тарифи для власників Volvo встановлені в розмірі 0,35 євро/кВт-год (11,56 грн), що для XC40 з акумулятором 78 кВт-год означає загальну вартість за повну зарядку батареї 27 євро (892,23 грн).

Щоб підтримати доступ до Ionity, Volvo заявляє, що переробить свій мобільний додаток, щоб стати “консолідованою цифровою платформою для зарядки”. У додатку будуть навігація до зарядних станцій, дистанційне керування заряджанням, сповіщення про зарядку та платежі. Коли розробники випустять оновлення – не повідомляється, але до того часу власникам доведеться використовувати карту Plugsurfing або програму Plugsurfing, щоб знайти зарядні станції та скористатися цими пропозиціями.