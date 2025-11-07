Volvo создала "умный" ремень безопасности, который сам подстраивается под пассажира

Журнал TIME опубликовал список 300 лучших изобретений 2025 года, и среди них - новая технология безопасности Volvo Cars. Компания второй раз подряд попадает в престижный перечень, на этот раз благодаря мультиадаптивному ремню безопасности, который автоматически реагирует на дорожные условия и параметры человека в салоне.

Кстати грузовики Volvo будут заботиться о домашних любимцах

"Volvo Cars гордится признанием TIME, - комментирует Аса Хаглунд, руководитель Центра безопасности компании - В новом EX60 ремень безопасности использует данные в режиме реального времени, чтобы адаптироваться к ситуации и обеспечить персонализированную защиту".

Как работает “умный” ремень

Система получает данные от десятков внутренних и внешних сенсоров. Она учитывает рост, вес, телосложение, положение сиденья и даже интенсивность движения.

Например:

пассажир большего телосложения в случае серьезной аварии получит более высокое натяжение ремня, чтобы уменьшить риск удара головой;

зато для меньшего пассажира система выберет мягкое натяжение, чтобы избежать переломов ребер.

Ремень может обновляться “по воздуху” - со временем он будет учиться новым сценариям и совершенствовать алгоритмы защиты.

Традиция инноваций Volvo

В прошлом году журнал TIME уже отмечал Volvo - тогда в рейтинг попала система мониторинга водителя, способная распознать усталость или невнимательность. Она доступна в моделях EX90 и ES90.

Теперь компания вновь подтвердила статус лидера автомобильной безопасности, а дебют нового EX60 21 января 2026 года в Стокгольме обещает стать событием года для всех, кто интересуется интеллектуальными системами защиты.