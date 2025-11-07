Volvo створила “розумний” ремінь безпеки, який сам підлаштовується під пасажира

Журнал TIME опублікував список 300 найкращих винаходів 2025 року, і серед них — нова технологія безпеки Volvo Cars. Компанія вдруге поспіль потрапляє до престижного переліку, цього разу завдяки мультиадаптивному ременю безпеки, який автоматично реагує на дорожні умови та параметри людини в салоні.

«Volvo Cars пишається визнанням TIME, — коментує Аса Хаглунд, керівник Центру безпеки компанії. — У новому EX60 ремінь безпеки використовує дані в режимі реального часу, щоб адаптуватися до ситуації та забезпечити персоналізований захист».

Як працює “розумний” ремінь

Система отримує дані від десятків внутрішніх і зовнішніх сенсорів. Вона враховує зріст, вагу, статуру, положення сидіння і навіть інтенсивність руху.

Наприклад:

пасажир більшої статури у разі серйозної аварії отримає вищий натяг ременя, щоб зменшити ризик удару головою;

натомість для меншого пасажира система обере м’якший натяг, щоб уникнути переломів ребер.

Ремінь може оновлюватись “по повітрю” — із часом він навчатиметься новим сценаріям і вдосконалюватиме алгоритми захисту.

Традиція інновацій Volvo

Минулого року журнал TIME уже відзначав Volvo — тоді в рейтинг потрапила система моніторингу водія, здатна розпізнати втому чи неуважність. Вона доступна у моделях EX90 та ES90.

Тепер компанія знову підтвердила статус лідера автомобільної безпеки, а дебют нового EX60 21 січня 2026 року у Стокгольмі обіцяє стати подією року для всіх, хто цікавиться інтелектуальними системами захисту.