Volvo Trucks разработала новый алгоритм защиты пешеходов и велосипедистов

Производитель тяжелой коммерческой техники делает постоянные шаги для достижения нулевого количества аварий с пострадавшими с участием грузовиков Volvo. Примером этого является новая разработка Active Side Collision Avoidance Support.

Это своеобразная эволюция существующей системы безопасности с добавлением функции активного торможения, которая будет доступна для заказа с ноября 2024 года в моделях Volvo FH, FM и FMX на всех рынках мира. Об этом говорится в официальном сообщении Volvo Trucks.

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Используя радарные датчики для обнаружения приближающихся велосипедистов, система может предупреждать водителя и при необходимости самостоятельно затормозить грузовик. Так операционная возможность поможет избежать столкновения с велосипедистами во время поворота грузовика в сторону пассажира.

"Грузовики становятся участниками 15 процентов смертельных ДТП, и городское движение может быть сложным даже для самого опытного водителя грузовика. Volvo Trucks еще больше улучшила безопасность грузовиков, защищая как водителя, так и других участников дорожного движения. Новая система безопасности защиты велосипедистов в городской среде является одной из наших последних инноваций, что сделает нас на шаг ближе к нашему долгосрочному видению нулевого количества аварий с участием грузовиков Volvo", – говорит директор по безопасности дорожного движения и продукции Volvo Trucks Анна Вриге Берлинг.

Обе системы уже готовы к внедрению: одна пойдет с ноября, а вторая – с начала 2025-го. Фото: Volvo Trucks

Такое же большое значение приобретает и вторая внедренная система предупреждения о столкновении нового поколения Volvo Trucks с аварийным торможением. Она впервые появилась в 2012 году и с тех пор постоянно совершенствуется

Здесь используются датчики, камеры и радар для мониторинга движения впереди грузовика. При возникновении риска столкновения система предупреждает водителя, а при необходимости еще и сама автоматически тормозит во избежание или смягчения столкновения.

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Эта система получила новые алгоритмы реакции на различные ситуации, может обнаруживать, предупреждать и тормозить не только для других транспортных средств, но и для пешеходов и велосипедистов. Она была сертифицирована в соответствии более жесткого европейского законодательства относительно передовых систем экстренного торможения, которое вступит в силу только в 2028 году

Система автоматического торможения станет стандартным оборудованием в Европе на всех грузовиках серии FH, FM и FMX с 2025 года и доступна как опция по всему миру для ранее выпущенных машин.