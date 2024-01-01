Volvo Trucks розробила новий алгоритм захисту пішоходів і велосипедистів

Виробник важкої комерційної техніки робить постійні кроки задля досягнення нульової кількості аварій з постраждалими за участю вантажівок Volvo. Прикладом цього є нова розробка Active Side Collision Avoidance Support.

Це своєрідна еволюція наявної системи безпеки з додаванням функції активного гальмування, що буде доступна для замовлення з листопада 2024 року в моделях Volvo FH, FM і FMX на всіх ринках світу. Про це йдеться в офіційному повідомленні Volvo Trucks.

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Використовуючи радарні датчики для виявлення велосипедистів, що наближаються, система може попереджати водія і при потребі самостійно загальмувати вантажівку. Так операційна можливість допоможе уникнути зіткнення з велосипедистами під час повороту вантажівки у бік пасажира.

"Вантажівки стають учасниками 15 відсотків смертельних ДТП, і міський рух може бути складним навіть для найдосвідченішого водія вантажівки. Volvo Trucks ще більше покращила безпеку вантажівок, захищаючи як водія, так і інших учасників дорожнього руху. Нова система безпеки захисту велосипедистів у міському середовищі є однією з наших останніх інновацій, що зробить нас на крок ближче до нашого довгострокового бачення нульової кількості аварій за участю вантажівок Volvo", – каже директор із безпеки дорожнього руху та продукції Volvo Trucks Анна Вріге Берлінг.

Обидві системи вже готові до впровадження: одна піде з листопада, а друга – з початку 2025-го. Фото: Volvo Trucks

Такого ж великого значення набуває і друга впроваджена система попередження про зіткнення нового покоління Volvo Trucks з аварійним гальмуванням. Вона вперше з’явилася у 2012 році і відтоді постійно вдосконалюється

Тут використовуються датчики, камери та радар для моніторингу руху попереду вантажівки. При виникненні ризику зіткнення система попереджає водія, а при потребі ще й сама автоматично гальмує для уникнення чи пом’якшення зіткнення.

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Ця система отримала нові алгоритми реакції на різні ситуації, може виявляти, попереджати та гальмувати не лише для інших транспортних засобів, а й для пішоходів та велосипедистів. Вона була сертифікована відповідно до нового, жорсткішого європейського законодавства щодо передових систем екстреного гальмування, яке набуде чинності лише у 2028 році

Система автоматичного гальмування стане стандартним обладнанням у Європі на всіх вантажівках серії FH, FM і FMX з 2025 року та доступна як опція по всьому світу для раніше випущених машин.