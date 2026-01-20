Volvo Trucks снова получил пять звезд в рейтинге безопасности

Euro NCAP добавил два варианта Volvo FH со стандартной кабиной, вышедшие на лидирующие позиции в сфере безопасности и указывающие на ключевую ценность производителя. О новом признании говорится в релизе производителя.

Пятизвездочный рейтинг безопасности в очередной раз подтвердил хорошие позиции производителя именно наработках по сохранению здоровья и жизни водителей, пешеходов, а также повреждений техники.

"Ревизоры" работали придирчиво

После первых двух раундов оценивания безопасности Euro NCAP все протестированные модели Volvo заняли высшие ступеньки лидерского пьедестала.

Теперь в номенклатуре производителя уже шесть моделей грузовиков Volvo соответствуют критериям безопасности, в том числе городского признания. Euro NCAP по итогам тщательного осмотра признал высокую способность систем активной безопасности Volvo, разработанных для защиты уязвимых участников дорожного движения в городских условиях.

Volvo FH также получил пятизвездочный рейтинг Euro NCAP и награду CitySafe. Фото: Volvo Trucks

Перечень моделей грузовиков Volvo в статусе 5 звезд Euro NCAP:

Volvo FM 4x2 – тягач;

Volvo FM 6x2 – жесткий кузов;

Volvo FH 4x2 – тягач;

Volvo FH 6x2 – жесткий кузов

Volvo FH Aero 4x2 – тягач;

Volvo FH Aero 6x2 – жесткий кузов.

Пока единственный с таким списком признаний

Volvo стала первым производителем грузовиков, который получил максимальное количество 5 звезд в системе оценивания безопасности тяжелых коммерческих грузовиков.

Пятизвездочный рейтинг от Euro NCAP означает, что грузовик соответствует или превышает такие критерии, как поддержка водителя и предотвращение столкновений, обеспечивая безопасность движения как для водителя, так и для окружающих участников дорожного движения.

"Мы в очередной раз получили доказательство того, что Volvo выполняет свое обещание – безопасность есть и всегда будет нашим приоритетом во всем, что мы делаем. Это не означает, что мы можем расслабляться. Мы будем продолжать внедрять инновации, чтобы быть на передовой, когда речь идет о безопасности, защищать водителей и всех других участников дорожного движения", – говорит Роджер Альм, президент Volvo Trucks.

По каким критериям оценивали

Что касается испытания грузовика, каждой системе безопасности предоставляется балл, и эти оценки суммируются. Затем это используется для расчета звездного рейтинга от одной до пяти звезд для всего транспортного средства, где пять звезд присуждаются за лучшую производительность.

Volvo является единственным производителем, вся линейка моделей которого соответствует 5-звездочному рейтингу безопасности. Фото: Volvo Trucks

Объем испытаний грузовика таков:

Безопасное вождение – мониторинг пассажиров, обзор (как прямой, так и косвенный) и помощь водителю (например, помощь с регулировкой скорости);

– мониторинг пассажиров, обзор (как прямой, так и косвенный) и помощь водителю (например, помощь с регулировкой скорости); Избегание столкновений – лобовые столкновения (автомобиль, пешеход и велосипедист), столкновения во время маневрирования на низкой скорости и столкновения со смещением полосы движения;

– лобовые столкновения (автомобиль, пешеход и велосипедист), столкновения во время маневрирования на низкой скорости и столкновения со смещением полосы движения; После аварии – информация о спасательных работах.

Цель Euro NCAP – постепенно расширить сферу испытаний, включив на более позднем этапе еще и защиту от столкновений, а также испытания грузовиков в различных транспортных сегментах.