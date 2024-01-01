Volvo Trucks показал бронированный грузовик с двигателем Euro3 и минимум электроники

Бронированную версию грузовика Volvo FMX случайно вблизи Варшавы увидел эксперт 40ton.net. Поскольку машина уже рассекречена, то появилась возможность впервые в деталях сфотографировать военный автомобиль нового поколения.

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Нельзя было фотографировать внутри кабины. Однако по внешнему виду FMX 8×8 запрета не поступило, чем и воспользовался эксперт.

Сначала его поразил звук, "который совсем не был похож ни на один современный гражданский грузовик". Автор говорит, что рядом с кабиной такого автомобиля есть ощущение, что "стоишь возле локомотива".

Здесь в моторную нишу упаковали 13-литровый турбодизель мощностью 520 л.с. с очень простым оснащением под формат Евро 3, простой схемой глушителя и высоким дымоходом выхлопной системы.

В комплекте силового блока не используется ни механическая коробка передач, ни специализированная гидравлическая трансмиссия. Зато бренд Volvo Defense сохранил 12-ступенчатую автоматическую коробку передач, хорошо известную по европейским дорогам.

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У водителя значительно ограниченная видимость относительно более легкой, но значительно более насыщенной электроникой гражданской версии FMX 8×8. Здесь броня бортов, дверей, стекла преобладает, окна по площади значительно меньше.

Среди элементов военной специфики автор выделяет механическую подвеску всех восьми колес, основанную на пружинах, и усиленную раму. Интересной особенностью военной версии названы шины в типоразмере 395/85 R20, одинарные на всех колесах. Они подключены к центральной системе регулировки давления и позволяют продолжать движение после потери любого давления.

Что касается кузова, то здесь есть гидравлический кронштейн, предназначенный для транспортировки обменных контейнеров, характерных для логистики стран НАТО. Правда, новизны в этом нет. Как в свое время рассказывала редакция Авто24, подобными системами комплектует полноприводные грузовики Daewoo Novus 6х4 для оборонного ведомства украинский оператор рынка "Авто-Регион".

Фото: 40ton.net