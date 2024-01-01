Volvo Trucks показав броньовану вантажівку з двигуном Euro3 і мінімум електроніки

Броньовану версію вантажівки Volvo FMX випадково поблизу Варшави побачив експерт 40ton.net. Оскільки машина вже розсекречена, то з’явилася можливість вперше в деталях сфотографувати військовий автомобіль нового покоління.

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Не можна було фотографувати всередині кабіни. Однак щодо зовнішнього вигляду FMX 8×8 заборони не надійшло, чим і скористався експерт.

Спочатку його вразив звук, "який зовсім не був схожий на жодну сучасну цивільну вантажівку". Автор каже, що поряд з кабіною такого автомобіля є відчуття, що "стоїш біля локомотива".

Тут в моторну нішу впакували 13-літровий турбодизель потужністю 520 к.с. з дуже простим оснащенням під формат Євро 3, простою схемою глушника і високим димоходом вихлопної системи.

В комплекті силового блоку не використовується ні механічна коробка передач, ні спеціалізована гідравлічна трансмісія. Натомість бренд Volvo Defense зберіг 12-ступінчасту автоматичну коробку передач, добре відому з європейських доріг.

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У водія значно обмеженіша видимість відносно легшої, але значно більше насиченої електронікою цивільної версії FMX 8×8. Тут броня бортів, дверей, скла переважає, вікна по площі значно менші.

З-поміж елементів військової специфіки автор виділяє механічну підвіску всіх восьми коліс, засновану на пружинах, і посилену раму. Цікавою особливістю військової версії названо шини в типорозмірі 395/85 R20, одинарні на всіх колесах. Вони підключені до центральної системи регулювання тиску і дозволяють продовжувати рух після втрати будь-якого тиску.

Що стосується кузова, то тут є гідравлічний кронштейн, призначений для транспортування обмінних контейнерів, характерних для логістики країн НАТО. Щоправда, новизни в цьому немає. Як свого часу розповідала редакція Авто24, подібними системами комплектує повнопривідні вантажівки Daewoo Novus 6х4 для оборонного відомства український оператор ринку "Авто-Регіон".

Фото: 40ton.net