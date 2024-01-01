На якій базі зроблені британські зенітки Raven, що прибудуть в Україну

Британська система протиповітряної оборони Raven через свою гібридну конфігурацію отримала неофіційну назву "Франкенсам" (Frankensam). Вона являє собою складне та високомобільне наземне оборонне рішення, адаптоване до потреб поля бою України.

Про це з посиланням на полковника Оллі Тодд з Королівської морської піхоти Великої Британії розповідає бельгійський спеціалізований ресурс Army Recognition. Зазначається, що британці у 2022 році вже передали Україні вісім зенітно-ракетних комплексів Raven.

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Нинішня термінова передача систем ППО продиктована висхідною агресією росіян в небі над Україною. Таке прагнення підкреслює незмінне зобов'язання Великої Британії зміцнювати можливості української протиповітряної оборони України на тлі агресії Росії.

Для високої мобільності та швидкого розгортання комплексів ППО ці установки розміщено на міцному та надійному шасі Supacat HMT 600 6x6. В британській армії ця ходова база має дещо іншу назву – Coyote. В експортних варіантах це Supacat – високомобільна тактична машина з колісною формулою 6x6, що належить розробникам Великій Британії.

Український гібридний зенітно-ракетний комплекс на шасі Supacat HMT 600 адаптували для стрільби ракетами класу "повітря-повітря" AIM-132 ASRAAM. Фото: The Times

Шасі створено для виняткових позашляхових умов експлуатації. Тут використано систему пневматичної підвіски зі змінною висотою. Таке інженерне рішення дозволяє автомобілю регулювати висоту дорожнього просвіту відповідно до умов місцевості, підвищуючи як мобільність, так і стабільність.

Маючи вибірковий дорожній просвіт в діапазоні від 180 мм до 485 мм, HMT 600 ефективно долає складні місцевості та перешкоди. Кути з'їзду та з'їзду автомобіля становлять 40 градусів, а кут повороту рампи становить 150 градусів, що ще більше покращує його позашляхові можливості.

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В моторній ніші стоїть 6,7-літровий 6-циліндровий дизельний двигун Cummins, що видає 182 к.с. та 700 Нм крутного моменту. В союзі з цим агрегатом працює 5-ступенева автоматична коробка передач. Тут в паливній системі не так вже й багато електроніки, розробники прагнули по максимуму спростити будову автомобіля, що дозволяє її експлуатувати навіть за умови виходу з ладу основних приладів через частотні перешкоди.



Залежно від дорожніх умов водій може вибрати режим ходу за схемою 4WD чи 6WD. Це доволі відчутно впливає на споживання пального. Автомобіль розвиває максимальну швидкість 120 км/год та дальність руху до 1 000 кілометрів. Однак пробіг залежить від корисного навантаження та рельєфу місцевості.

Тут виправдана часом і запитами військових модульна архітектура HMT 600 (див. ілюстративне відео про версії шасі внизу). Вона підтримує інтеграцію різних систем місії, включаючи обладнання для запуску ракет Raven, має уніфіковані датчики та командні блоки управління.

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Автомобіль має незалежні від базового силового агрегата бортові енергосистеми, що забезпечують безперебійну роботу під час тривалих чергувань. Крім того, практика використання колісної техніки в російсько-українській війні показала, що автомобіль має комплектуватися додатковими функціями захисту, як от шини Run-Flat, лебідки з самовідновленням і дистанційні станції зі зброєю відповідно до конкретних вимог місії.

Крупний план інтерфейсу дистанційного керування системи протиповітряної оборони Raven для керування головкою самонаведення ракети та виконання команд запуску. Фото: сайт Army Recognition

Таким чином у ракетно-зенітної надбудови Raven є надійне шасі. Ця мобільна система ППО у наземній конфігурації результативно протидіє сучасним повітряним загрозам, як от безпілотники чи крилаті ракети. Використовуючи досвід українських зенітників, британці вдало адаптували інновації ракетних технологій для нових умов на сучасному театрі бойових дій.

Комплекс вдало використовує ракети AIM-132 ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missile) з наземного транспортного засобу: Raven перетворює зброю класу "повітря-повітря" на мобільний засіб протиповітряної оборони. Профіль його місії включає протидію загрозам, що низько летять. І це не тільки згадані вище безпілотники й крилаті ракети, але й гелікоптери та літаки, інші повітряні цілі.