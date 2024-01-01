На какой базе сделаны британские зенитки Raven, которые прибудут в Украину

Британская система противовоздушной обороны Raven из-за своей гибридной конфигурации получила неофициальное название "Франкенсам" (Frankensam). Она представляет собой сложное и высокомобильное наземное оборонительное решение, адаптированное к потребностям поля боя Украины.

Об этом со ссылкой на полковника Олли Тодд из Королевской морской пехоты Великобритании рассказывает бельгийский специализированный ресурс Army Recognition. Отмечается, что британцы в 2022 году уже передали Украине восемь зенитно-ракетных комплексов Raven.

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Нынешняя срочная передача систем ПВО продиктована восходящей агрессией россиян в небе над Украиной. Такое стремление подчеркивает неизменное обязательство Великобритании укреплять возможности украинской противовоздушной обороны Украины на фоне агрессии России.

Для высокой мобильности и быстрого развертывания комплексов ПВО установки размещены на прочном и надежном шасси Supacat HMT 600 6x6. В британской армии эта ходовая база имеет несколько иное название – Coyote. В экспортных вариантах это Supacat – высокомобильная тактическая машина с колесной формулой 6x6, принадлежащая разработчикам Великобритании.

Украинский гибридный зенитно-ракетный комплекс на шасси Supacat HMT 600 адаптировали для стрельбы ракетами класса "воздух-воздух" AIM-132 ASRAAM. Фото: The Times

Шасси создано для исключительных внедорожных условий эксплуатации. Здесь использована система пневматической подвески с изменяемой высотой. Такое инженерное решение позволяет автомобилю регулировать высоту дорожного просвета в соответствии с условиями местности, повышая как мобильность, так и стабильность.

Имея выборочный дорожный просвет в диапазоне от 180 мм до 485 мм, HMT 600 эффективно преодолевает сложные местности и препятствия. Углы съезда и съезда автомобиля составляют 40 градусов, а угол поворота рампы составляет 150 градусов, что еще больше улучшает его внедорожные возможности.

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В моторной нише стоит 6,7-литровый 6-цилиндровый дизельный двигатель Cummins, выдающий 182 л.с. и 700 Нм крутящего момента. В союзе с этим агрегатом работает 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. Здесь в топливной системе не так уж и много электроники, разработчики стремились по максимуму упростить строение автомобиля, что позволяет ее эксплуатировать даже при условии выхода из строя основных приборов из-за частотных помех.



В зависимости от дорожных условий водитель может выбрать режим хода по схеме 4WD или 6WD. Это довольно ощутимо влияет на потребление топлива. Автомобиль развивает максимальную скорость 120 км/ч и дальность движения до 1 000 километров. Однако пробег зависит от полезной нагрузки и рельефа местности.

Здесь оправдана временем и запросами военных модульная архитектура HMT 600 (см. иллюстративное видео о версии шасси внизу). Она поддерживает интеграцию различных систем миссии, включая оборудование для запуска ракет Raven, имеет унифицированные датчики и командные блоки управления.

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Автомобиль имеет независимые от базового силового агрегата бортовые энергосистемы, обеспечивающие бесперебойную работу во время длительных дежурств. Кроме того, практика использования колесной техники в российско-украинской войне показала, что автомобиль должен комплектоваться дополнительными функциями защиты, вроде шины Run-Flat, лебедки с самовосстановлением и дистанционные станции с оружием в соответствии с конкретными требованиями миссии.

Крупный план интерфейса дистанционного управления системы противовоздушной обороны Raven для управления головкой самонаведения ракеты и выполнения команд запуска. Фото: сайт Army Recognition

Таким образом у ракетно-зенитной надстройки Raven есть надежное шасси. Эта мобильная система ПВО в наземной конфигурации результативно противодействует современным воздушным угрозам, вроде беспилотников или крылатых ракет. Используя опыт украинских зенитчиков, британцы удачно адаптировали инновации ракетных технологий для новых условий на современном театре боевых действий.

Комплекс удачно использует ракеты AIM-132 ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missile) с наземного транспортного средства: Raven превращает оружие класса "воздух-воздух" в мобильное средство противовоздушной обороны. Профиль его миссии включает противодействие низколетящим угрозам. И это не только упомянутые выше беспилотники и крылатые ракеты, но и вертолеты и самолеты, другие воздушные цели.