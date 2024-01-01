Британцы включили в пакет помощи модернизированные танки Т-72

В Министерстве обороны Великобритании объявили о новом пакете военной поддержки Украины с большим перечнем наименований, в которых есть и различная бронетехника, в т.ч. танки. Сумма на этот транш в размере 150 млн фунтов стерлингов взята из годового обязательства британского правительства помощи Киеву в сумме 3 млрд фунтов стерлингов.

В то же время сообщается, что Великобритания обязуется отремонтировать и улучшить обслуживание ранее переданной Украине техники. Контракт достигает суммы около 60 миллионов фунтов (3,1 млрд грн).

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При этом британцы не скрывают, что это им не в убыток, поскольку идет прямое стимулирование британской экономики, начиная от многомиллионного контракта с британской оборонной компанией Babcock.

Этим соглашением также предусмотрено научить украинский персонал обслуживать и ремонтировать в Украине важное оборудование, такое как танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки и боевые разведывательные машины. Благодаря такой договоренности техника быстрее обслуживается и возвращается на передовую.

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Британский оборонный гигант BAE Systems также получил контракт на ремонт артиллерийских систем Archer. На это в смете предусмотрено 14 миллионов фунтов стерлингов (729,4 млн грн), финансирование проводится Швецией, а закупка идет через Международный фонд для Украины, которым руководит Великобритания.

"Сотрудничая с ланкаширской фирмой AMS, ремонт подаренных шведами систем Archer будет осуществляться в Украине, а украинские солдаты пройдут техническую подготовку, чтобы они могли обслуживать оборудование в течение следующих лет", – говорится в сообщении МО Великобритании.

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Министр обороны Джон Гили подчеркнул, что в этот критический год страны должны активизироваться и поддержать Украину ресурсами, необходимыми для достижения долгосрочного мира перед лицом российской агрессии.