Британці включили в пакет допомоги модернізовані танки Т-72

У Міністерстві оборони Великої Британії оголосили про новий пакет військової підтримки України з чималим переліком найменувань, в яких є й різна бронетехніка, у т.ч. танки. Сума на цей транш у розмірі 150 млн фунтів стерлінгів взята з річного зобов'язання британського уряду допомоги Києву в сумі 3 млрд фунтів стерлінгів.

Водночас повідомляється, що Велика Британія зобов’язується відремонтувати та покращити обслуговування раніше переданої Україні техніки. Контракт сягає суми близько 60 мільйонів фунтів (3,1 млрд грн).

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При цьому британці не приховують, що це їм не в збиток, оскільки йде пряме стимулювання британської економіки, починаючи від багатомільйонного контракту з британською оборонною компанією Babcock.

Цією угодою також передбачено навчити український персонал обслуговувати та ремонтувати в Україні важливе обладнання, таке як танки Challenger 2, самохідні артилерійські установки та бойові розвідувальні машини. Завдяки такій домовленості техніка швидше обслуговується та повертається на передову.

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Британський оборонний гігант BAE Systems також отримав контракт на ремонт артилерійських систем Archer. На це в кошторисі передбачено 14 мільйонів фунтів стерлінгів (729,4 млн грн), фінансування проводиться Швецією, а закупівля йде через Міжнародний фонд для України, яким керує Великобританія.

"Співпрацюючи з ланкаширською фірмою AMS, ремонт подарованих шведами систем Archer здійснюватиметься в Україні, а українські солдати пройдуть технічну підготовку, щоб вони могли обслуговувати обладнання протягом наступних років", – йдеться у повідомленні МО Великобританії.

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Міністр оборони Джон Гілі підкреслив, що в цей критичний рік країни повинні активізуватися та підтримати Україну ресурсами, необхідними для досягнення довгострокового миру перед обличчям російської агресії.