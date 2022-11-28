Компания Volvo в очередной раз подтвердила свое отношение к премиум-брендам. Батарейные XC40 Recharge и C40 Recharge получили задний привод вместо переднего, что является довольно распространенным решением среди престижных авто.

Начинка базовых электрокроссоверов серьезно изменилась: двигатель сменил местоположение и стал на семь лошадиных сил более мощным, емкость тяговой батареи и запас хода увеличились. К тому же, в европейскую гамму Volvo добавили моноприводные версии XC40 Recharge и C40 Recharge с увеличенным аккумулятором и автономностью до 534 км (WLTP).

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Пресс-служба Volvo перевооружения электрокроссоверов XC40 и C40 проигнорировала, снаружи новинки тоже никак не узнать. Теперь у базовых паркетников электродвигатель расположен в приводе задней оси и развивает 238 лошадиных сил и 330 Нм.

Емкость аккумулятора простейших версий увеличилась с 69 до 73 киловатт-часов, расход электроэнергии снизился на 10-20 процентов (в зависимости от модификации), а батарея заряжается быстрее, ведь теперь поддерживается 200-киловаттное зарядное устройство.

Новая модификация Extended Range отметилась батареей на 82 киловатт-часа, а задний электродвигатель форсирован до 252 лошадиных сил и 420 Нм. Такие кроссоверы проезжают 515-534 км без подзарядки.

Полноприводные электромобили XC40/C40 также модернизированы. Между осями улучшена батарея (на 82 киловатт-часа), крутящий пиковый момент увеличен с 660 до 670 Нм, а распределение мощности изменилось: если раньше Volvo использовала идентичные 204-сильные двигатели, то теперь задний электромотор развивает 245 лошадиных сил. Пиковая отдача – бывшие 408 лошадиных сил. После апгрейда запас хода увеличен на 13 процентов.

Обновленные электромобили Volvo XC40 и C40 уже доступны для заказа в большинстве европейских стран. Цены выросли: например, в Нидерландах базовая версия подорожала на семь процентов до 48 тысяч евро.